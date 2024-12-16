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Кабачковые драники: лёгкость, вкус и польза в одном рецепте

Еда

Многие считают, что драники — это исключительно картофельное блюдо. Однако существует множество альтернатив, которые ничуть не уступают по вкусу. Кабачки и морковь — отличные ингредиенты для оригинальных и полезных оладий.

Картофельные драники
Фото: commons.wikimedia.org by J Doll, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофельные драники

Кабачковые драники: нежность и лёгкость

Для приготовления возьмите:

  • 3 кабачка,
  • 1 луковицу,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 яйца,
  • 120 г муки.

Пошаговый рецепт:

  1. Кабачки промойте, удалите плодоножки и натрите на крупной тёрке.
  2. Посолите массу и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок.
  3. Пока кабачки настаиваются, натрите лук и чеснок.
  4. Отожмите кабачковую массу, избавив её от лишней влаги.
  5. Смешайте кабачки с луком, чесноком, яйцами и мукой.
  6. Перемешайте до однородности — тесто для драников готово.

Жарьте оладьи на разогретой сковороде до золотистого цвета. Эти кабачковые драники получаются нежными, с мягким вкусом.

Морковные драники: яркий вкус и аромат

Для этого рецепта потребуется:

  • 250 г тёртой моркови,
  • 1 яйцо,
  • 50 г муки,
  • соль, перец,
  • немного лимонного сока.

Пошаговый рецепт:

  1. Натертую морковь соедините с яйцом.
  2. Добавьте муку, соль, перец и пару капель лимонного сока.
  3. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Жарьте драники на среднем огне, пока они не приобретут аппетитный золотистый оттенок. Морковные оладьи радуют своим насыщенным вкусом и ярким цветом.

Попробуйте разнообразить меню

Эти рецепты доказывают, что драники могут быть вкусными и без картофеля. Кабачковые и морковные варианты не только оригинальны, но и богаты витаминами. Попробуйте оба рецепта, чтобы найти своего фаворита!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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