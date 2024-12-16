Кабачковые драники: лёгкость, вкус и польза в одном рецепте

Многие считают, что драники — это исключительно картофельное блюдо. Однако существует множество альтернатив, которые ничуть не уступают по вкусу. Кабачки и морковь — отличные ингредиенты для оригинальных и полезных оладий.

Фото: commons.wikimedia.org by J Doll, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофельные драники

Кабачковые драники: нежность и лёгкость

Для приготовления возьмите:

3 кабачка,

1 луковицу,

2 зубчика чеснока,

2 яйца,

120 г муки.

Пошаговый рецепт:

Кабачки промойте, удалите плодоножки и натрите на крупной тёрке. Посолите массу и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Пока кабачки настаиваются, натрите лук и чеснок. Отожмите кабачковую массу, избавив её от лишней влаги. Смешайте кабачки с луком, чесноком, яйцами и мукой. Перемешайте до однородности — тесто для драников готово.

Жарьте оладьи на разогретой сковороде до золотистого цвета. Эти кабачковые драники получаются нежными, с мягким вкусом.

Морковные драники: яркий вкус и аромат

Для этого рецепта потребуется:

250 г тёртой моркови,

1 яйцо,

50 г муки,

соль, перец,

немного лимонного сока.

Пошаговый рецепт:

Натертую морковь соедините с яйцом. Добавьте муку, соль, перец и пару капель лимонного сока. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Жарьте драники на среднем огне, пока они не приобретут аппетитный золотистый оттенок. Морковные оладьи радуют своим насыщенным вкусом и ярким цветом.

Попробуйте разнообразить меню

Эти рецепты доказывают, что драники могут быть вкусными и без картофеля. Кабачковые и морковные варианты не только оригинальны, но и богаты витаминами. Попробуйте оба рецепта, чтобы найти своего фаворита!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

