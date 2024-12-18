Майонезу есть альтернативы: попробуйте эти 5 интересных ингредиентов

3:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — это любимый всеми соус, созданный на основе яичных желтков, растительного масла, уксуса и лимонного сока. Хотя его ингредиенты не кажутся полезными, у него есть одна удивительная особенность — он способен сделать любое блюдо вкуснее.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Майонез

Его можно добавлять в бутерброды, салаты, заправки, соусы, а также к картофелю и картофелю фри — и это вкусно! Однако, по мнению экспертов, существуют более здоровые альтернативы, которые не только напоминают майонез по вкусу, но и содержат больше питательных веществ. Итак, какие же это альтернативы?

Греческий йогурт. В отличие от обычного йогурта, греческий йогурт содержит больше полезных жиров и питательных веществ. Когда вы попробуете его впервые, вас удивит его кремовая текстура, напоминающая майонез. Вы можете смело добавлять греческий йогурт в бутерброды с тунцом, соусы, заправки для салатов, а также в картофельный или яичный салат. Просто добавьте немного соли и перца, и ваше блюдо готово! И хорошая новость: в 100 граммах греческого йогурта всего 60-80 калорий! Авокадо. У авокадо не такой яркий вкус, как у майонеза, но его кремовая текстура не даст вам ошибиться. В отличие от "жирного соуса", в авокадо много полезных жиров и витаминов. Смешайте его и используйте как ингредиент для спредов, сэндвичей и других блюд. Калорийность одного среднего плода составляет около 160-200 калорий. Хумус. Хумус — это отличный заменитель майонеза. Он изготовлен из нута (который, кстати, богат клетчаткой и белком), пасты тахини (из семян кунжута), оливкового масла, лимонного сока и специй. Независимо от того, готовите ли вы его сами или покупаете в магазине, это всегда приправа, богатая питательными веществами. Используйте его как намазку на бутерброды, бутерброды или как соус к овощным чипсам. Вы будете удивлены его ореховым вкусом! А теперь бонус: калорийность хумуса составляет 150-200 калорий на 100 грамм. Сметана. Это тоже более полезный заменитель майонеза, и по калорийности он лучше. Сметану можно использовать практически в любом блюде. Она прекрасно подойдет к курице, тунцу или картофельному салату. Сметана также освежает бутерброды, роллы или картофель фри. Учтите, что у неё более густая консистенция, чем у майонеза, но она такая же вкусная. Калорийность сметаны составляет 200-230 калорий на 100 грамм. Крем из кешью. Крем из кешью готовят из замоченных и смешанных с водой орехов кешью. Он питательнее и полезнее майонеза. Благодаря нежной текстуре и насыщенному вкусу он подходит для соусов, подливок, заправок и других блюд. И с точки зрения калорийности он неплох: на 100 грамм приходится около 150-200 калорий.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

