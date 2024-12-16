Как выбрать рыбу для новогоднего стола, чтобы она была вкусной и полезной

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Приближаются новогодние праздники, и каждая хозяйка мечтает украсить стол блюдами, которые порадуют вкусом и принесут пользу. Одним из главных героев таких застолий неизменно становится рыба — деликатес, богатый белком и жирными кислотами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Какую рыбу выбрать для праздника

Директор департамента исследований Роскачества и кандидат технических наук Лилия Котельникова, в интервью "Радио 1" поделилась рекомендациями. Она отметила, что на праздничном столе обязательно должна присутствовать рыба, приготовленная технологически правильно.

"Это может быть слабосоленая рыба: ломтиками, тушками, кусками. Также подойдут виды холодного или горячего копчения. Главное, чтобы было использовано бездымовое копчение, так как в дыме содержатся канцерогенные вещества, вредные для организма", — подчеркнула эксперт.

Красная рыба: идеальный выбор

Особое внимание Котельникова обратила на красную рыбу.

"Кисловато-соленая красная рыба — отличный пример. Чуть подсолили, чуть подержали — и она уже готова удивлять своим вкусом. Такая рыба может продаваться как в вакуумной упаковке, так и без неё. Однако в вакууме продукт хранится дольше: без доступа кислорода замедляется развитие микрофлоры", — рассказала она.

Важные советы для покупателя

При выборе рыбы для праздничного стола обращайте внимание на способ обработки и упаковку. Продукты, подвергшиеся минимальной термической обработке или приготовленные с соблюдением всех технологий, не только вкусны, но и безопасны.

Вдохновитесь идеями и создайте меню, которое порадует ваших близких, сохранив здоровье и радость от трапезы!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

