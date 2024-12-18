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Сливочная паста с лососем — великолепная классика, идеальная для новогоднего или рождественского ужина

1:58
Еда

Паста с лососем — это классическое рыбное блюдо, которое не только быстро и легко готовится, но и обладает неповторимым вкусом. Это универсальное угощение, которое можно готовить в любое время года, но особенно оно уместно в канун Рождества и на новогодние ужины.

Паста с горбушей и сливками
Фото: flickr.com by kawanet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с горбушей и сливками

Для приготовления пасты с лососем вам понадобятся (на 4 порции):

  • 375 г макарон,
  • 200 г копченого лосося,
  • 100 мл сливок,
  • 1 стакан белого сухого вина,
  • 1 луковица,
  • Оливковое масло по вкусу,
  • Петрушка по вкусу,
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте лук небольшими кусочками.
  2. Нарежьте копченый лосось на кусочки и отложите в сторону.
  3. Налейте в сковороду оливковое масло и добавьте лук.
  4. Когда лук станет мягким, добавьте к нему копченый лосось и дайте ему постоять несколько секунд. Затем влейте белое вино.
  5. Когда вино испарится, добавьте свежие сливки.
  6. Смешайте все ингредиенты и снимите сковороду с огня.
  7. Выберите форму макарон, которая вам нравится. Можно использовать фарфалле, пенне, тальятелле или феттучини. В кастрюле с большим количеством подсоленной воды отварите макароны и слейте воду до состояния аль денте.
  8. Переложите макароны в сливочно-лососевый соус.
  9. Помешивайте на слабом огне, при необходимости добавляя немного воды от варки макарон.
  10. Когда паста достигнет кремовой консистенции, добавьте немного петрушки и сразу же наслаждайтесь.

Для более легкой версии пасты с лососем можно использовать рикотту или робиолу вместо сливок.

Если вы хотите получить более изысканное блюдо, то для деглазировки вместо вина можно использовать игристое вино.

Для придания блюду особого вкуса можно добавить розовый перец и икру пинагора.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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