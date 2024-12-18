Сливочная паста с лососем — великолепная классика, идеальная для новогоднего или рождественского ужина

Паста с лососем — это классическое рыбное блюдо, которое не только быстро и легко готовится, но и обладает неповторимым вкусом. Это универсальное угощение, которое можно готовить в любое время года, но особенно оно уместно в канун Рождества и на новогодние ужины.
Для приготовления пасты с лососем вам понадобятся (на 4 порции):
Приготовление
Для более легкой версии пасты с лососем можно использовать рикотту или робиолу вместо сливок.
Если вы хотите получить более изысканное блюдо, то для деглазировки вместо вина можно использовать игристое вино.
Для придания блюду особого вкуса можно добавить розовый перец и икру пинагора.
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
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