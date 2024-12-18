Забудьте про пшеничную муку и сухари: пять других шикарных вариантов панировки для шницелей

Шницель — это классическое блюдо чешской кухни, которое можно приготовить из различных видов мяса, включая курицу, свинину и даже сделать его без мяса, в вегетарианской версии. Однако если вы хотите внести разнообразие в свой рацион и сделать шницель ещё более вкусным, то мы предлагаем вам несколько альтернативных вариантов панировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свиная отбивная

Безглютеновая миндальная мука. Миндальная мука — это превосходная альтернатива традиционной пшеничной муке и панировочным сухарям. Она не содержит глютена и обладает приятным ореховым вкусом. Кроме того, она богата белком и полезными жирами, что делает её отличным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье. Чтобы усилить вкус, можно добавить в миндальную муку специи, такие как паприка или куркума. Нут. Нут — это бобовое растение, которое завоевало популярность во многих кухнях мира. Он содержит много белка и железа, что делает его ценным источником питательных веществ. Чтобы использовать нут в приготовлении шницеля, смешайте его с небольшим количеством воды или молока и нанесите на мясо. Это придаст котлетам красивую золотистую корочку. Гречка. Гречка — это ещё один безглютеновый продукт, который подходит людям с целиакией. Она также богата белком, клетчаткой и важными минералами, такими как железо и магний. Если покрыть стейки гречневой мукой, то можно получить идеально ровное покрытие, так как гречневая мука хорошо прилипает к мясу. Кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья — это прекрасная альтернатива классическим панировочным сухарям, обладающая хрустящей текстурой и нейтральным вкусом. Просто измельчите их до средней крупности и используйте как обёртку для шницеля. Чтобы улучшить вкус, добавьте специи, такие как паприку, сушёный чеснок или зелень. Овсяные хлопья. Если у вас нет под рукой муки или сухарей, то вы можете использовать овсяные хлопья. Их достаточно мелко измельчить и использовать как классические сухари. Они придадут шницелю хрустящую корочку и нежный вкус, который прекрасно сочетается с мясом.

Теперь у вас есть сразу несколько вариантов, позволяющих заменить традиционную пшеничную муку и панировочные сухари. Не бойтесь экспериментировать и разнообразьте свой рацион!

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.



Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

