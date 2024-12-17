Этот секретный ингредиент, добавленный в фарш, делает котлеты полезнее, мягче и нежнее

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Возможно, вы никогда не слышали о секретном ингредиенте, который настоящие гурманы добавляют в фарш.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нут

Базовый рецепт, который гарантирует вам вкусные котлеты, включает фарш, яйцо, специи и панировочные сухари. Но если вы хотите приготовить что-то особенное для своей семьи, попробуйте добавить в мясной фарш нут. Да, это не ошибка — нут способен буквально преобразить вкус, текстуру и питательную ценность фрикаделек.

Волшебный нут

Почему именно нут? Эта бобовая культура, при правильном приготовлении, делает блюдо более мягким и нежным. Котлеты получаются более податливыми, сочными и ароматными. И это не говоря уже о высоком содержании белка и клетчатки, которыми славится нут.

Если этого недостаточно, то нут также может похвастаться значительным количеством витаминов и минералов.

Меньше калорий

Хотя нут во многом заменяет мясо по содержанию белка, он гораздо более чувствителен к организму с точки зрения калорий. Поэтому замена части мяса нутом — отличный выбор, даже если вам нужно снова влезть в прошлогодние штаны.

Еще одна польза бобовых

Какими же на вкус могут быть фрикадельки с нутом? Ответ на этот вопрос вас приятно удивит: как и полностью мясные! Нут практически нейтрален на вкус, поэтому он способен впитывать ароматы окружающих ингредиентов.

Есть еще варианты

Если вы решите попробовать нут в фрикадельках, у вас есть несколько вариантов, как это сделать. Вы можете выбрать как консервированные, так и сушеные бобовые (но в последнем случае перед обработкой их нужно замачивать на несколько часов, а затем варить до мягкости).

В случае с консервированным нутом, содержимое банки достаточно откинуть на дуршлаг и тщательно промыть холодной водой. С этого момента процесс приготовления будет одинаковым в обоих случаях. Разомните бобовые вилкой или измельчите блендером, но не до состояния мягкой каши — оставьте немного структуры.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.



Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

