Ризотто с двумя видами сыра обладает сливочным вкусом и восхитительной тянущейся структурой

Ризотто с двумя сырами, также известное как ризотто с тягучим сыром, — это блюдо, которое покорит вас своим вкусом и простотой приготовления!

Фото: flickr.com by Giorgio Minguzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ризотто

Это легкое первое блюдо из риса, которое обязательно понравится всем, особенно детям!

Вы можете использовать любой сыр, который есть у вас под рукой, но мы рекомендуем смешать мягкий и зрелый сыры, чтобы получить тот самый сливочный, тягучий эффект, который всегда так ценится!

Это первое блюдо с вкусным рисом станет настоящим украшением вашего стола, а благодаря своей простоте оно станет настоящим удовольствием для всей семьи! Вы можете разнообразить его, добавив кубики вареной ветчины, шпика или колбасы, чтобы сделать его еще более насыщенным и уникальным!

Ингредиенты для ризотто с двумя сырами:

250 г риса (желательно арборио или карнароли)

1 л овощного бульона

100 г Эмменталя (или другого сыра по вкусу)

100 г сыра (страккино, робиола, горгонзола и т. д.)

50 мл молока

1 луковица

Оливковое масло Extra Virgin по вкусу

Пармезан по вкусу

Приготовление ризотто с двумя сырами

Нарежьте лук тонкими ломтиками и обжарьте его на сковороде с маслом до золотистого цвета. Затем добавьте рис и обжарьте его, постоянно помешивая. Залейте рис половником бульона и перемешайте. Продолжайте добавлять овощной бульон, пока ризотто не достигнет желаемой консистенции. Нарежьте Эмменталь небольшими кусочками и добавьте его в ризотто. Затем добавьте сливочный сыр, молоко и горсть пармезана. Тщательно перемешайте, и ваше сливочно-сырное ризотто готово!

Вы можете выбрать любые сыры, которые вам по душе. По желанию, добавьте колбасу, шпик, бекон, вареную ветчину или овощи, такие как кабачки, спаржу или грибы, чтобы сделать блюдо еще более ароматным и привлекательным.

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом.

