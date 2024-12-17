Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергия на весь день: простой фрукт, который удивит вас своими свойствами
Как сделать нейтральный интерьер ярче? Дизайнеры раскрыли секреты
Стану выше на 5 см: как взрослому человеку увеличить рост?
Топ модных ошибок при выборе верхней одежды и как их исправить
Тишина в квартире: 5 пород собак, которые не лают!
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Экономия на саженцах: какой ущерб могут принести опасные деревья
Как защитить яблони от вредителей: простой способ без химии
Как правильно чистить стиральную машину? Этот трюк удивит любого

Ризотто с двумя видами сыра обладает сливочным вкусом и восхитительной тянущейся структурой

Еда

Ризотто с двумя сырами, также известное как ризотто с тягучим сыром, — это блюдо, которое покорит вас своим вкусом и простотой приготовления!

Ризотто
Фото: flickr.com by Giorgio Minguzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ризотто

Это легкое первое блюдо из риса, которое обязательно понравится всем, особенно детям!

Вы можете использовать любой сыр, который есть у вас под рукой, но мы рекомендуем смешать мягкий и зрелый сыры, чтобы получить тот самый сливочный, тягучий эффект, который всегда так ценится!

Это первое блюдо с вкусным рисом станет настоящим украшением вашего стола, а благодаря своей простоте оно станет настоящим удовольствием для всей семьи! Вы можете разнообразить его, добавив кубики вареной ветчины, шпика или колбасы, чтобы сделать его еще более насыщенным и уникальным!

Ингредиенты для ризотто с двумя сырами:

  • 250 г риса (желательно арборио или карнароли)
  • 1 л овощного бульона
  • 100 г Эмменталя (или другого сыра по вкусу)
  • 100 г сыра (страккино, робиола, горгонзола и т. д.)
  • 50 мл молока
  • 1 луковица
  • Оливковое масло Extra Virgin по вкусу
  • Пармезан по вкусу

Приготовление ризотто с двумя сырами

  1. Нарежьте лук тонкими ломтиками и обжарьте его на сковороде с маслом до золотистого цвета. Затем добавьте рис и обжарьте его, постоянно помешивая.
  2. Залейте рис половником бульона и перемешайте. Продолжайте добавлять овощной бульон, пока ризотто не достигнет желаемой консистенции.
  3. Нарежьте Эмменталь небольшими кусочками и добавьте его в ризотто.
  4. Затем добавьте сливочный сыр, молоко и горсть пармезана. Тщательно перемешайте, и ваше сливочно-сырное ризотто готово!

Вы можете выбрать любые сыры, которые вам по душе. По желанию, добавьте колбасу, шпик, бекон, вареную ветчину или овощи, такие как кабачки, спаржу или грибы, чтобы сделать блюдо еще более ароматным и привлекательным.

Уточнения

Ризо́тто (итал. risotto, означает «маленький рис») — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
BMW оказался в центре судебных разбирательств в России
Мобильность молодёжи под угрозой — Великобритания игнорирует требования ЕС
Неожиданный признак деменции: изменения в походке
Секрет здоровья вашего питомца — правильный уход за зубами
Попробуйте лёгкие и полезные фрикадельки, в которых нет ни единого грамма мяса
Названа частая ошибка в фитнесе, которая может нарушить ваши планы
Миссия не завершена: как Ingenuity продолжит служить науке
Макияж, который скрывает усталость и делает образ неотразимым
В Афганистане презентовали первый грузовик местного производства
Всё серьёзно: Агата Муцениеце и Пётр Дранга целовались на премьере фильма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.