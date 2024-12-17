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Простые и эффектные тарталетки для праздничного стола

1:35
Еда

Холодные закуски — неотъемлемая часть любого праздничного стола. Чтобы разнообразить меню, попробуйте приготовить тарталетки с рыбой и сливочным сыром. Они готовятся быстро, требуют минимум ингредиентов и отлично украсят ваш стол своим аппетитным видом.

тарталетки
Фото: freepik
тарталетки

Ингредиенты:

  • свежий огурец — 1 шт.;
  • сливочный сыр — 100 г;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • слабосоленая форель (или семга) — 150 г;
  • укроп и листья салата — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка огурца.

Нарежьте огурец тонкими ломтиками поперек, удалите сердцевину с семечками. Кольцо должно быть такого размера, чтобы поместиться на дне тарталетки.

Приготовление крема.

Измельчите укроп и смешайте его со сливочным сыром и горчицей в зернах.

Подготовка рыбы.

Нарежьте филе рыбы тонкими продольными ломтиками, чтобы их можно было свернуть в рулет.

Сборка тарталеток.

На дно тарталетки выложите огуречное кольцо, добавьте лист салата, сверху положите смесь сливочного сыра с горчицей. Завершите композицию свернутым ломтиком рыбы, который будет выглядеть как розовый бутон.

Охлаждение.

При необходимости охладите закуски перед подачей, чтобы они были свежими и вкусными.

Приятного аппетита! Эти тарталетки станут настоящим украшением вашего стола и непременно порадуют гостей.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette - "маленький тарт") — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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