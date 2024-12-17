Простые и эффектные тарталетки для праздничного стола

Холодные закуски — неотъемлемая часть любого праздничного стола. Чтобы разнообразить меню, попробуйте приготовить тарталетки с рыбой и сливочным сыром. Они готовятся быстро, требуют минимум ингредиентов и отлично украсят ваш стол своим аппетитным видом.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Подготовка огурца.
Нарежьте огурец тонкими ломтиками поперек, удалите сердцевину с семечками. Кольцо должно быть такого размера, чтобы поместиться на дне тарталетки.
Приготовление крема.
Измельчите укроп и смешайте его со сливочным сыром и горчицей в зернах.
Подготовка рыбы.
Нарежьте филе рыбы тонкими продольными ломтиками, чтобы их можно было свернуть в рулет.
Сборка тарталеток.
На дно тарталетки выложите огуречное кольцо, добавьте лист салата, сверху положите смесь сливочного сыра с горчицей. Завершите композицию свернутым ломтиком рыбы, который будет выглядеть как розовый бутон.
Охлаждение.
При необходимости охладите закуски перед подачей, чтобы они были свежими и вкусными.
Приятного аппетита! Эти тарталетки станут настоящим украшением вашего стола и непременно порадуют гостей.
Тартале́тка (фр. tartelette - "маленький тарт") — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.
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