Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортсмен Янис Тимма шантажировал певицу Анну Седокову
Доказана связь между едой и депрессией
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Рецепт первоклассного тонизирующего напитка с куркумой
Свекла будет расти большой и крупной — достаточно соблюдать эти простые правила
Сохранить здоровье коленей поможет это упражнение из йоги
Выращиваем яркий цветник из виолы
Простые правила, чтобы свёкла росла крупной и вкусной
Татьяна Навка рассказала, где и как планирует отмечать Новый год

Этот неожиданный ингредиент сделает ваши котлеты идеальными

1:24
Еда

Обычно хозяйки добавляют в котлетный фарш картофель, вымоченный в молоке хлеб, сырое яйцо, лук и специи. Однако есть менее известный, но очень эффективный ингредиент, который делает котлеты невероятно сочными и нежными. Речь идет о газированной минеральной воде.

beef patty
Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
beef patty

Как отмечает эксперт сетевого издания "Белновости", повар и пекарь Юлия Архипова, добавление минералки в фарш — это кулинарный лайфхак, который существенно улучшает качество блюда.

Почему стоит попробовать

Газированная вода придает котлетам особую нежность и сочность, позволяя уменьшить или вовсе отказаться от добавления хлеба или картофеля. Благодаря этому калорийность блюда снижается, а вкус специй раскрывается ярче.

Как правильно использовать минералку

Чтобы фарш не стал слишком жидким, важно соблюдать пропорции: на 700 граммов мяса достаточно 100 мл минералки. После добавления воды фарш следует оставить на 5 минут, чтобы он "отдохнул" и приобрел идеальную консистенцию.

Такой подход гарантирует, что котлеты будут мягкими, аппетитными и с более сбалансированным вкусом. Попробуйте этот способ, чтобы удивить своих близких и сделать привычное блюдо по-настоящему особенным!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду Аудио 
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Шоу-бизнес
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов Аудио 
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Убийство генерала РХБЗ Кириллова. Кремлю пора заготавливать розги из Орешника Дмитрий Плотников СБУ убиты учёный Шатский, генерал Кириллов... Кто следующий? Любовь Степушова Закончится ли СВО в 2025 году: размышления над докладом министра обороны Белоусова Андрей Николаев
Напиток, который защитит печень в Новый год
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Последние материалы
Простые правила, чтобы свёкла росла крупной и вкусной
Татьяна Навка рассказала, где и как планирует отмечать Новый год
Новые горизонты астробиологии: как обычные водоросли расширили границы поиска жизни в космосе
Этот неожиданный ингредиент сделает ваши котлеты идеальными
Павел Прилучный мечтает летать по Москве над пробками
Какие документы потребуются для заселения в отели в 2025 году
От сварщиков до промоутеров: названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2024 году
Волочкова ответила на обвинения Андреевой в алкоголизме: моя попочка красивее, чем лица недолюбленных тёток
Ошибки в интерьере спальни, которые мешают вашему отдыху
Как получить двойной урожай ремонтантной малины: советы по обрезке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.