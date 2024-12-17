Этот неожиданный ингредиент сделает ваши котлеты идеальными

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычно хозяйки добавляют в котлетный фарш картофель, вымоченный в молоке хлеб, сырое яйцо, лук и специи. Однако есть менее известный, но очень эффективный ингредиент, который делает котлеты невероятно сочными и нежными. Речь идет о газированной минеральной воде.

Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ beef patty

Как отмечает эксперт сетевого издания "Белновости", повар и пекарь Юлия Архипова, добавление минералки в фарш — это кулинарный лайфхак, который существенно улучшает качество блюда.

Почему стоит попробовать

Газированная вода придает котлетам особую нежность и сочность, позволяя уменьшить или вовсе отказаться от добавления хлеба или картофеля. Благодаря этому калорийность блюда снижается, а вкус специй раскрывается ярче.

Как правильно использовать минералку

Чтобы фарш не стал слишком жидким, важно соблюдать пропорции: на 700 граммов мяса достаточно 100 мл минералки. После добавления воды фарш следует оставить на 5 минут, чтобы он "отдохнул" и приобрел идеальную консистенцию.

Такой подход гарантирует, что котлеты будут мягкими, аппетитными и с более сбалансированным вкусом. Попробуйте этот способ, чтобы удивить своих близких и сделать привычное блюдо по-настоящему особенным!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

