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Попробуйте лёгкие и полезные фрикадельки, в которых нет ни единого грамма мяса

1:48
Еда

Фрикадельки — это блюдо, которое, вероятно, появилось в Скандинавии. Классический рецепт фрикаделек, включающий мясной фарш с луком, чесноком и майораном, стал популярным только в XX веке и остаётся актуальным по сей день.

Тефтели
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тефтели

Современные кулинарные книги предлагают множество видов фрикаделек. Популярны не только классические мясные, но и их вегетарианские варианты, например, сытные и полезные фрикадельки из тофу и овощей.

Ингредиенты:

  • 400 г крупно натёртого сельдерея
  • 70 г нарезанного лука
  • 1 ч. л. тмина
  • 200 г тёртого тофу
  • 100 мл 33% сливок
  • 4 яйца
  • 2 ст. л. крахмала
  • Панировочные сухари
  • Соль и перец по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Обжарьте в масле смесь сельдерея, лука и тмина до мягкости.
  2. Добавьте тёртый тофу, нарезанный сельдерей и влейте сливки.
    Перемешайте и дайте смеси остыть.
  3. Взбейте яйца с крахмалом в отдельной миске.
  4. Соедините яичную смесь с охлаждённой овощной смесью и загустите панировочными сухарями.
  5. Сформируйте из теста фрикадельки. Можно скатать тесто в шарики и слегка прижать их вилкой для получения нужной формы.
  6. Обваляйте готовые фрикадельки в сухарях и обжарьте до золотистой корочки.

Овощные фрикадельки можно подавать так же, как и классические: с картофельным пюре, отварным картофелем или просто с хлебом. Они отлично сочетаются с салатом из свежих овощей. Диетологи рекомендуют не бояться овощей и включать их в рацион как можно чаще.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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