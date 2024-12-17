Попробуйте лёгкие и полезные фрикадельки, в которых нет ни единого грамма мяса

Фрикадельки — это блюдо, которое, вероятно, появилось в Скандинавии. Классический рецепт фрикаделек, включающий мясной фарш с луком, чесноком и майораном, стал популярным только в XX веке и остаётся актуальным по сей день.
Современные кулинарные книги предлагают множество видов фрикаделек. Популярны не только классические мясные, но и их вегетарианские варианты, например, сытные и полезные фрикадельки из тофу и овощей.
Ингредиенты:
Приготовление:
Овощные фрикадельки можно подавать так же, как и классические: с картофельным пюре, отварным картофелем или просто с хлебом. Они отлично сочетаются с салатом из свежих овощей. Диетологи рекомендуют не бояться овощей и включать их в рацион как можно чаще.
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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