Попробуйте лёгкие и полезные фрикадельки, в которых нет ни единого грамма мяса

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрикадельки — это блюдо, которое, вероятно, появилось в Скандинавии. Классический рецепт фрикаделек, включающий мясной фарш с луком, чесноком и майораном, стал популярным только в XX веке и остаётся актуальным по сей день.

Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тефтели

Современные кулинарные книги предлагают множество видов фрикаделек. Популярны не только классические мясные, но и их вегетарианские варианты, например, сытные и полезные фрикадельки из тофу и овощей.

Ингредиенты:

400 г крупно натёртого сельдерея

70 г нарезанного лука

1 ч. л. тмина

200 г тёртого тофу

100 мл 33% сливок

4 яйца

2 ст. л. крахмала

Панировочные сухари

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Обжарьте в масле смесь сельдерея, лука и тмина до мягкости. Добавьте тёртый тофу, нарезанный сельдерей и влейте сливки.

Перемешайте и дайте смеси остыть. Взбейте яйца с крахмалом в отдельной миске. Соедините яичную смесь с охлаждённой овощной смесью и загустите панировочными сухарями. Сформируйте из теста фрикадельки. Можно скатать тесто в шарики и слегка прижать их вилкой для получения нужной формы. Обваляйте готовые фрикадельки в сухарях и обжарьте до золотистой корочки.

Овощные фрикадельки можно подавать так же, как и классические: с картофельным пюре, отварным картофелем или просто с хлебом. Они отлично сочетаются с салатом из свежих овощей. Диетологи рекомендуют не бояться овощей и включать их в рацион как можно чаще.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

