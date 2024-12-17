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Никогда не жарьте омлет на растительном масле: вот почему

1:02
Еда

Оказывается, многие из нас неправильно готовят омлет, выбирая неподходящее масло для жарки. Эта, на первый взгляд, незначительная ошибка влияет на вкус и консистенцию блюда.

Омлет с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омлет с сыром

Большинство кулинаров используют растительное или оливковое масло, но именно эти варианты могут испортить омлет. Как отмечает эксперт сетевого издания, жарка на таких маслах приводит к появлению горьковатого привкуса, а готовый омлет получается плотным и не слишком нежным.

Чтобы омлет стал настоящим кулинарным шедевром, стоит выбирать сливочное или топлёное масло. Именно эти виды жиров придают блюду мягкую, тающую во рту текстуру и насыщенный, приятный вкус.

Правильный выбор масла — это залог идеального завтрака, который принесёт радость не только вкусом, но и своим внешним видом. Следуя этому совету, вы сможете удивить себя и близких по-настоящему идеальным омлетом.

 

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры - продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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