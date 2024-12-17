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Возьмите банку кукурузы, пару яиц и немного муки, и порадуйте близких вкусными кукурузными оладьями

2:53
Еда

Удивите своих близких вкусным и необычным блюдом! Приготовьте аппетитные кукурузные оладьи. Этот рецепт прост в исполнении и не оставит равнодушным никого.

Оладьи с кукурузой
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Оладьи с кукурузой

Если вы устали от традиционных блинов и оладий, попробуйте что-то новое. Например, оладушки с цельными кукурузными зёрнами — оригинальное и вкусное решение. Они не только обладают приятным вкусом, но и радуют своей необычной текстурой. Эти румяные оладьи станут отличным завтраком или ужином, который понравится всей семье.

Для приготовления кукурузных блинов можно использовать свежие кукурузные початки или консервированную кукурузу.

Вам понадобится:

  • 350 г свежей или консервированной кукурузы
  • 80 г пшеничной муки
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 2 яйца
  • полстакана молока
  • 1 ст. л. топлёного масла

Приготовление кукурузных оладий:

  1. Если вы используете кукурузу в початках, очистите её и удалите зёрна. Если у вас консервированная кукуруза, слейте жидкость.
  2. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
  3. В центре мучной смеси сделайте углубление и разбейте туда яйца.
  4. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось однородное тесто без комочков.
  6. Добавьте кукурузу и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по тесту.
  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Если у вас сковорода с антипригарным покрытием, можно обойтись без масла. Когда сковорода будет разогрета, выкладывайте тесто на неё, используя по 1/3 стакана на каждый оладушек.
  8. Жарьте оладьи на среднем огне примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Они должны подрумяниться и стать хрустящими по краям. Переворачивайте оладьи только тогда, когда они хорошо схватятся и не будут ломаться.

Готовые кукурузные оладьи можно подавать горячими, сбрызнув кленовым сиропом или растопленным сливочным маслом. Они также хороши в холодном виде, но особенно вкусны, когда ещё тёплые.

Полезные советы:

  • Хранение теста: Если у вас осталось тесто, его можно хранить в холодильнике до следующего дня. Перед использованием дайте тесту немного постоять при комнатной температуре.
  • Хранение готовых оладий: Если вы не съели все оладьи сразу, положите их в герметичный контейнер и храните в холодильнике. Они сохранят свои вкусовые качества до 5 дней. Разогреть их можно, разогрев на сковороде или в микроволновой печи.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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