Возьмите банку кукурузы, пару яиц и немного муки, и порадуйте близких вкусными кукурузными оладьями

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивите своих близких вкусным и необычным блюдом! Приготовьте аппетитные кукурузные оладьи. Этот рецепт прост в исполнении и не оставит равнодушным никого.

Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Оладьи с кукурузой

Если вы устали от традиционных блинов и оладий, попробуйте что-то новое. Например, оладушки с цельными кукурузными зёрнами — оригинальное и вкусное решение. Они не только обладают приятным вкусом, но и радуют своей необычной текстурой. Эти румяные оладьи станут отличным завтраком или ужином, который понравится всей семье.

Для приготовления кукурузных блинов можно использовать свежие кукурузные початки или консервированную кукурузу.

Вам понадобится:

350 г свежей или консервированной кукурузы

80 г пшеничной муки

1 ст. л. разрыхлителя

Щепотка соли

2 яйца

полстакана молока

1 ст. л. топлёного масла

Приготовление кукурузных оладий:

Если вы используете кукурузу в початках, очистите её и удалите зёрна. Если у вас консервированная кукуруза, слейте жидкость. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. В центре мучной смеси сделайте углубление и разбейте туда яйца. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилось однородное тесто без комочков. Добавьте кукурузу и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по тесту. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Если у вас сковорода с антипригарным покрытием, можно обойтись без масла. Когда сковорода будет разогрета, выкладывайте тесто на неё, используя по 1/3 стакана на каждый оладушек. Жарьте оладьи на среднем огне примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Они должны подрумяниться и стать хрустящими по краям. Переворачивайте оладьи только тогда, когда они хорошо схватятся и не будут ломаться.

Готовые кукурузные оладьи можно подавать горячими, сбрызнув кленовым сиропом или растопленным сливочным маслом. Они также хороши в холодном виде, но особенно вкусны, когда ещё тёплые.

Полезные советы:

Хранение теста: Если у вас осталось тесто, его можно хранить в холодильнике до следующего дня. Перед использованием дайте тесту немного постоять при комнатной температуре.

Хранение готовых оладий: Если вы не съели все оладьи сразу, положите их в герметичный контейнер и храните в холодильнике. Они сохранят свои вкусовые качества до 5 дней. Разогреть их можно, разогрев на сковороде или в микроволновой печи.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.



Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

