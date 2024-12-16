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Новогодний шашлык: сочное мясо прямо из духовки

1:56
Еда

Новогодний стол можно украсить домашним шашлыком, приготовленным прямо в духовке. Этот способ позволяет добиться нежного, сочного и ароматного мяса, которое не уступает традиционному шашлыку на мангале.

стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк

Ингредиенты:

Для приготовления потребуются свинина, лук, уксус, сахар, лимонный сок, специи, соль и перец. Особенность рецепта — использование маринованного лука, который придаст блюду характерный "шашлычный" вкус.

Подготовка мяса и лука:

Мясо нарезается небольшими кусочками, которые нужно слегка отбить под пищевой пленкой, затем посолить, поперчить и еще раз слегка отбить. Кусочки выкладываются в миску с добавлением специй и небольших кусочков лука. Мясо маринуется около двух часов.

Для маринования лука луковицы режутся полукольцами, которые заливаются кипятком. В миску добавляют 3-4 столовые ложки уксуса, 2 ложки сахара, соль и, при желании, лимонный сок. Лук должен мариноваться не менее часа.

Процесс запекания:

Разогрейте духовку до максимальной температуры. Для запекания используйте рукав: отрежьте его длину чуть больше противня и завяжите с одной стороны. На дно рукава аккуратно распределите маринованный лук, а сверху выложите мясо. Не перемешивайте лук с мясом, чтобы сохранить текстуру блюда. Завяжите другой конец рукава и проколите его в нескольких местах.

Поставьте противень с рукавом в духовку и запекайте 1-1,5 часа. К финалу приготовления убедитесь, что мясо слегка поджарено.

Этот рецепт прост в реализации, а результат удивит гостей — никто не догадается, что шашлык приготовлен в обычной квартире!

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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