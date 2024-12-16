Новогодний шашлык: сочное мясо прямо из духовки

Новогодний стол можно украсить домашним шашлыком, приготовленным прямо в духовке. Этот способ позволяет добиться нежного, сочного и ароматного мяса, которое не уступает традиционному шашлыку на мангале.
Ингредиенты:
Для приготовления потребуются свинина, лук, уксус, сахар, лимонный сок, специи, соль и перец. Особенность рецепта — использование маринованного лука, который придаст блюду характерный "шашлычный" вкус.
Подготовка мяса и лука:
Мясо нарезается небольшими кусочками, которые нужно слегка отбить под пищевой пленкой, затем посолить, поперчить и еще раз слегка отбить. Кусочки выкладываются в миску с добавлением специй и небольших кусочков лука. Мясо маринуется около двух часов.
Для маринования лука луковицы режутся полукольцами, которые заливаются кипятком. В миску добавляют 3-4 столовые ложки уксуса, 2 ложки сахара, соль и, при желании, лимонный сок. Лук должен мариноваться не менее часа.
Процесс запекания:
Разогрейте духовку до максимальной температуры. Для запекания используйте рукав: отрежьте его длину чуть больше противня и завяжите с одной стороны. На дно рукава аккуратно распределите маринованный лук, а сверху выложите мясо. Не перемешивайте лук с мясом, чтобы сохранить текстуру блюда. Завяжите другой конец рукава и проколите его в нескольких местах.
Поставьте противень с рукавом в духовку и запекайте 1-1,5 часа. К финалу приготовления убедитесь, что мясо слегка поджарено.
Этот рецепт прост в реализации, а результат удивит гостей — никто не догадается, что шашлык приготовлен в обычной квартире!
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью.
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