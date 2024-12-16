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Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом

1:36
Еда

Скоро Новый год, и пришло время задуматься о праздничном меню. Однако важно не только продумать блюда, которые порадуют гостей, но и исключить те, которые могут навредить здоровью или, как говорят, обидеть символ грядущего года — Зеленую Деревянную Змею.

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Чего не любит Змея

2025 год пройдет под покровительством мудрой рептилии, поэтому стоит задобрить ее правильным выбором угощений. В первую очередь избегайте вредной и тяжелой пищи: копченостей, консервов, фастфуда, полуфабрикатов и жирных блюд. Также стоит отказаться от красного мяса (свинины, говядины, телятины), чрезмерно калорийных сладостей, таких как торты и пирожные, а также от чрезмерно острой еды.

В плане напитков стоит быть осторожными: Змее не по душе крепкий алкоголь, сладкие газированные напитки, пиво и квас.

Почему это важно

Помимо символических причин, вредные продукты, особенно в сочетании с перееданием, могут испортить не только праздник, но и ваше здоровье. Жирная и острая пища перегружает организм, а обилие сахара и алкоголя способствует набору веса и может привести к проблемам с пищеварением.

В случае игнорирования рекомендаций, как утверждают некоторые поверья, Змея "обидится" и принесет неудачи в следующем году. Чтобы избежать бед, лучше наполнить новогодний стол легкими, свежими и здоровыми блюдами, которые порадуют как гостей, так и покровительницу года.

Уточнения

Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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