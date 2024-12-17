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Забудьте о ноже или крае кастрюли — попробуйте оптимальный способ извлечь яйцо из скорлупы

2:40
Еда

Яйца — это универсальный продукт, который можно приготовить различными способами. Однако, если вы хотите очистить их от скорлупы, пока они ещё сырые, есть несколько простых правил, которые значительно упростят вам жизнь и сэкономят время.

Сырые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырые яйца

На этом этапе лучше всего забыть о ноже, так как это не самый подходящий инструмент для такой задачи.

Даже у самых заядлых любителей яиц могут возникнуть трудности с тем, чтобы разбить их, не повредив при этом содержимое. Один из самых распространённых способов сделать это — разбить яйца об острый край, например, о край миски или кружки. Однако этот метод таит в себе риск того, что мы можем разбить не только скорлупу, но и само яйцо. А если они нам нужны целыми, такой способ точно не подойдёт.

Будьте осторожны с ножом

Разбивать яичную скорлупу острым кухонным ножом — ещё более рискованный шаг. Если возможно, откажитесь от этой идеи ещё до того, как откроете ящик для ножей. Причин для этого действительно много.

Во-первых, как только мы разобьём скорлупу лезвием ножа, мы можем быть практически уверены, что внутрь попадут мелкие фрагменты скорлупы. Хотя мы и не видим их на первый взгляд, мы почувствуем их, когда начнём есть, когда они будут хрустеть на зубах.

Ещё одной проблемой может стать сила удара. Слабый удар не нанесёт вреда, но более сильный может расколоть яйцо пополам быстрее, чем мы планировали. Давайте представим, как происходит этот процесс. Положите яйцо на ладонь и ударьте по нему ножом.

Что произойдёт, если лезвие дойдёт до ладони? Мы предпочитаем даже не представлять себе такую ​​ситуацию. О такой детали, как слишком быстрая потеря идеальной остроты ножа, даже говорить не приходится. Короче говоря, это действительно не очень хорошая идея.

Есть и правильный путь избавления яйца от скорлупы

Так как же разбить яйцо безопасно и с уважением к его содержимому? Оставим в стороне миски, кастрюли и, конечно же, ножи. Лучше всего постучать яйцом по плоской поверхности, например, по столу. Скорлупа сломается, но не лопнет полностью, потому что яйцо всё равно будет удерживаться мембраной под ней.

Это позволит нам открывать его осторожно, чтобы не вдавить немного скорлупы внутрь. Кроме того, яйцо будет готово к приготовлению любого блюда, вне зависимости от того, требуется оно в целом или уже слегка разболтанном виде.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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