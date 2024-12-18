Холодная пастеризация: новый стандарт в хранении готовой еды

Готовая еда является отличным решением для тех, кто ценит время и хочет разнообразить рацион. Благодаря технологии холодной пастеризации HPP, блюда остаются свежими, вкусными и полезными даже при длительном хранении. Рассказываем, как работает эта инновация.
HPP (High Pressure Processing) - это обработка продуктов в камере под высоким давлением (4000-6000 бар). Этот метод безопасно подавляет развитие микроорганизмов, продлевая срок годности еды без использования консервантов. Готовые блюда герметично упаковывают и помещают в установку, которая заполняется водой. Под действием давления еда сохраняет свою форму, вкус и питательные свойства.
Технология позволяет хранить продукты до 45 дней при температуре до +4 °C. При этом HPP не требует термической обработки, благодаря чему блюда сохраняют витамины и минералы. Вкус остается таким, будто еда только что приготовлена. Технология подходит практически для любых продуктов, включая мясо, овощи, напитки и детское питание. HPP экологична, так как вода в установке используется повторно.
Интересный факт: HPP появилась в Японии в 1992 году и быстро завоевала популярность в Европе, США и Китае. В России технология пока не получила широкого распространения, лишь некоторые супермаркеты используют данный метод.
Для сохранения свежести храните блюда, обработанные методом HPP, в холодильнике при температуре от +2 до +4 °C. Обратите внимание на срок годности и инструкции на упаковке.
Разогревайте еду в микроволновке, следуя рекомендациям:
Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.