Холодная пастеризация: новый стандарт в хранении готовой еды

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Готовая еда является отличным решением для тех, кто ценит время и хочет разнообразить рацион. Благодаря технологии холодной пастеризации HPP, блюда остаются свежими, вкусными и полезными даже при длительном хранении. Рассказываем, как работает эта инновация.

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Что такое холодная пастеризация

HPP (High Pressure Processing) - это обработка продуктов в камере под высоким давлением (4000-6000 бар). Этот метод безопасно подавляет развитие микроорганизмов, продлевая срок годности еды без использования консервантов. Готовые блюда герметично упаковывают и помещают в установку, которая заполняется водой. Под действием давления еда сохраняет свою форму, вкус и питательные свойства.

Технология позволяет хранить продукты до 45 дней при температуре до +4 °C. При этом HPP не требует термической обработки, благодаря чему блюда сохраняют витамины и минералы. Вкус остается таким, будто еда только что приготовлена. Технология подходит практически для любых продуктов, включая мясо, овощи, напитки и детское питание. HPP экологична, так как вода в установке используется повторно.

Интересный факт: HPP появилась в Японии в 1992 году и быстро завоевала популярность в Европе, США и Китае. В России технология пока не получила широкого распространения, лишь некоторые супермаркеты используют данный метод.

Как хранить и разогревать блюда

Для сохранения свежести храните блюда, обработанные методом HPP, в холодильнике при температуре от +2 до +4 °C. Обратите внимание на срок годности и инструкции на упаковке.

Разогревайте еду в микроволновке, следуя рекомендациям:

Снимите пленку с большинства упаковок, но для скин-паков этого делать не нужно — так блюда останутся сочными. В зависимости от мощности микроволновки блюда будут готовы за 1,5-3 минуты.

Преимущества готовой еды

Удобство и экономия времени: готовые блюда подойдут для завтраков, обедов и ужинов.

Разнообразие вкусов: широкий выбор поможет попробовать что-то новое.

Польза и свежесть: еда без консервантов с сохранением витаминов и минералов.

Уточнения

Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике. Также этот термин используется в отношении веществ, замедляющих окисление органических соединений кислородом.

