Незабываемый куриный бульон: тонкости приготовления

Большинство новичков на кухне считает, что сварить куриный бульон — дело простое. Кажется, что нужно лишь закинуть крылышки и ножки в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

В итоге бульон действительно получится, но его вкус и аромат могут оказаться бледными. Если вы хотите приготовить действительно насыщенный и ароматный бульон, стоит подойти к делу чуть внимательнее.

Начните с поджаривания. Обжарьте кончики крыльев или косточки на сухой сковороде. Это добавит блюду аппетитные нотки. После этого отправьте их в кастрюлю.

Ещё один важный момент — специи. Многие начинающие кулинары часто добавляют в куриный бульон лавровый лист или готовые приправы, но это большая ошибка. Нежный куриный аромат может легко затеряться среди пряных запахов.

Вместо специй используйте простые овощи. Разрежьте морковь и луковицу на несколько частей и добавьте их к курице. Овощи обогатят вкус бульона, не перебивая его. Когда блюдо будет готово, украсьте его свежей зеленью — это придаст последнюю, легкую нотку аромата.

Уточнения

Куриный суп - суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.



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