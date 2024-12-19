Фундук и лесной орех: в чем их главные различия и как выбрать лучший

Фундук давно стал символом сладостей — без него сложно представить шоколад, торты или печенье. Однако его ценность не ограничивается кондитерскими изделиями. Орех богат полезными веществами и обладает уникальными свойствами, благодаря которым его активно используют в рационе, как в сыром виде, так и в составе множества блюд. Разберемся, чем фундук отличается от лесного ореха и насколько он полезен.
Многие путают эти плоды, считая их идентичными. На самом деле, фундук — окультуренный вид лесного ореха, созданный для повышения урожайности. Лесной орех, или плод лещины, — дикорастущий кустарник. Внешне орехи похожи, но фундук крупнее, дольше хранится и чаще используется в производстве.
Интересный факт: орешник так активно размножается побегами, что его считают сорным растением в лесах.
Фундук известен человечеству с древних времен: он был частью рациона еще в VIII веке до нашей эры. Сегодня лидером по выращиванию орехов остается Турция, на долю которой приходится около 70% мирового производства.
Состав фундука впечатляет, в 100 г содержится:
Орех богат железом, кальцием, калием и цинком. Его употребление полезно для пищеварения, сердечно-сосудистой системы и поддержания нормального уровня сахара в крови. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов фундук укрепляет иммунитет и снижает риск хронических заболеваний.
Орехи собирают осенью, очищают от оболочки и сушат на солнце или в духовке. Лучше хранить их в скорлупе, чтобы сохранить свежесть. Важно держать орехи вдали от продуктов с резкими запахами, так как они впитывают их.
Фундук универсален в кулинарии: от классических десертов до сложных соусов. Орехи используют в панировке, горячих блюдах, соусах песто и даже в сочетании с голубыми сырами. Кроме того, масло фундука, богатое витамином Е, применяется как в готовке, так и в косметике.
Фундук — калорийный продукт, поэтому оптимальная суточная норма составляет 30-40 г. Кроме того, он является распространенным аллергеном, поэтому детям и людям с аллергией следует употреблять его с осторожностью.
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