Фундук и лесной орех: в чем их главные различия и как выбрать лучший

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Фундук давно стал символом сладостей — без него сложно представить шоколад, торты или печенье. Однако его ценность не ограничивается кондитерскими изделиями. Орех богат полезными веществами и обладает уникальными свойствами, благодаря которым его активно используют в рационе, как в сыром виде, так и в составе множества блюд. Разберемся, чем фундук отличается от лесного ореха и насколько он полезен.

Фото: commons.wikimedia.org by Linnearodrigs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ фундук

Отличие фундука от лесного ореха

Многие путают эти плоды, считая их идентичными. На самом деле, фундук — окультуренный вид лесного ореха, созданный для повышения урожайности. Лесной орех, или плод лещины, — дикорастущий кустарник. Внешне орехи похожи, но фундук крупнее, дольше хранится и чаще используется в производстве.

Интересный факт: орешник так активно размножается побегами, что его считают сорным растением в лесах.

История и питательные свойства

Фундук известен человечеству с древних времен: он был частью рациона еще в VIII веке до нашей эры. Сегодня лидером по выращиванию орехов остается Турция, на долю которой приходится около 70% мирового производства.

Состав фундука впечатляет, в 100 г содержится:

630 ккал,

15 г белков,

61 г жиров,

17 г углеводов.

Орех богат железом, кальцием, калием и цинком. Его употребление полезно для пищеварения, сердечно-сосудистой системы и поддержания нормального уровня сахара в крови. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов фундук укрепляет иммунитет и снижает риск хронических заболеваний.

Как правильно сушить и хранить

Орехи собирают осенью, очищают от оболочки и сушат на солнце или в духовке. Лучше хранить их в скорлупе, чтобы сохранить свежесть. Важно держать орехи вдали от продуктов с резкими запахами, так как они впитывают их.

Кулинарные применения

Фундук универсален в кулинарии: от классических десертов до сложных соусов. Орехи используют в панировке, горячих блюдах, соусах песто и даже в сочетании с голубыми сырами. Кроме того, масло фундука, богатое витамином Е, применяется как в готовке, так и в косметике.

Ограничения

Фундук — калорийный продукт, поэтому оптимальная суточная норма составляет 30-40 г. Кроме того, он является распространенным аллергеном, поэтому детям и людям с аллергией следует употреблять его с осторожностью.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика, — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

