Калмыцкий чай: напиток, который удивил даже Пушкина

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Калмыцкий чай — напиток, который точно удивит неподготовленного человека. В Калмыкии его считают чем-то средним между едой и питьем, и на это есть свои причины.

Фото: freepik чай-латте

Ещё Александр Пушкин упоминал этот экзотический напиток в "Кавказском дневнике". Заваривают его из брикетов пуэра, добавляют соль, молоко и обязательный ингредиент — бараний жир. Рецепт появился столетия назад и стал частью народной культуры.

На первый взгляд, такой состав кажется странным. Однако для калмыков этот напиток не только утоляет жажду, но и помогает притупить чувство голода, что особенно важно в суровых климатических условиях региона.

Интересный факт: с первого раза этот чай нравится лишь одному человеку из ста. Даже Пушкин писал, что напиток на любителя. Сами калмыки уверены, что понять истинный вкус их чая можно только при регулярном его употреблении.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин ( 26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист, редактор и издатель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.