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Запекайте рыбу этим способом, и она получится сочной и вкусной

1:44
Еда

Выбор рыбы

Выбирайте свежую рыбу, такую как лосось, треска или тилапия. Убедитесь, что у неё приятный океанический запах, яркие глаза и плотная структура мяса.

Запечённая сёмга с помидорами черри
Фото: pixabay.com by DanaTentis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая сёмга с помидорами черри

Подготовка духовки

Разогрейте духовку до 190°C, чтобы обеспечить равномерную прожарку рыбы.

Подготовка рыбы

Тщательно промойте рыбу под холодной водой и обсушите её бумажными полотенцами. Это позволит избавиться от излишков влаги и улучшить вкус блюда.

Приправа

Посыпьте рыбу солью, перцем и добавьте немного лимонного сока. Сбрызните оливковым маслом и добавьте любимые травы, такие как укроп, петрушка или тимьян, для придания блюду особого аромата.

Форма для запекания

Выложите приправленную рыбу в форму для запекания. Чтобы облегчить последующую очистку, застелите форму фольгой или пергаментом.

Время и температура

Запекайте рыбу около 15-20 минут, в зависимости от её толщины. Обычно на каждый сантиметр толщины требуется около 10 минут приготовления.

Проверка готовности

Готовность рыбы проверяйте вилкой — мясо должно легко расслаиваться. Важно не переготовить рыбу, иначе она станет сухой.

Дополнительные ароматизаторы

Попробуйте добавить новые оттенки вкуса, используя измельчённый чеснок, паприку или соевый соус.

Гарнир

Подача запечённой рыбы с подходящими гарнирами, такими как тушёные овощи, киноа, рис или свежий салат, сделает ваше блюдо ещё более насыщенным и сбалансированным.

 

Уточнения

Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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