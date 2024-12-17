Запекайте рыбу этим способом, и она получится сочной и вкусной

Выбирайте свежую рыбу, такую как лосось, треска или тилапия. Убедитесь, что у неё приятный океанический запах, яркие глаза и плотная структура мяса.
Разогрейте духовку до 190°C, чтобы обеспечить равномерную прожарку рыбы.
Тщательно промойте рыбу под холодной водой и обсушите её бумажными полотенцами. Это позволит избавиться от излишков влаги и улучшить вкус блюда.
Посыпьте рыбу солью, перцем и добавьте немного лимонного сока. Сбрызните оливковым маслом и добавьте любимые травы, такие как укроп, петрушка или тимьян, для придания блюду особого аромата.
Выложите приправленную рыбу в форму для запекания. Чтобы облегчить последующую очистку, застелите форму фольгой или пергаментом.
Запекайте рыбу около 15-20 минут, в зависимости от её толщины. Обычно на каждый сантиметр толщины требуется около 10 минут приготовления.
Готовность рыбы проверяйте вилкой — мясо должно легко расслаиваться. Важно не переготовить рыбу, иначе она станет сухой.
Попробуйте добавить новые оттенки вкуса, используя измельчённый чеснок, паприку или соевый соус.
Подача запечённой рыбы с подходящими гарнирами, такими как тушёные овощи, киноа, рис или свежий салат, сделает ваше блюдо ещё более насыщенным и сбалансированным.
Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.
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