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Заваривайте кофе только так, и вы получите вкуснейший напиток

1:11
Еда

Как правильно заваривать кофе

1. Заливка горячей водой: молотый кофе заливается слегка остуженной водой (не кипятком). Это позволяет избежать сгорания природных сахаров, которые могут придать напитку горечь.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by freddie marriage fredmarriage, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

2. Время настаивания: кофе оставляют на 3-5 минут, чтобы он успел раскрыть свой вкус и аромат.

3. Процеживание: после заваривания осадок удаляется с помощью фильтра или отжима. Затем готовый напиток разливается по чашкам.

4. Добавление ингредиентов: по желанию можно добавить молоко, сахар или сливки.

Какой кофе выбрать для дома

Есть два основных варианта:

1. Кофе в зернах: для приготовления потребуется измельчение зерен в кофемолке перед завариванием.

2. Молотый кофе: более удобный вариант, особенно если использовать капельные пакеты. Они позволяют избежать необходимости процеживания напитка.

При выборе кофе обратите внимание на метод обработки: натуральная обработка придает напитку более сладкий вкус.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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