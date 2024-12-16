Рецепт пирога с рисом и рыбой – идеальное блюдо для всей семьи

Выходные дни — прекрасная возможность для кулинарных приключений с использованием самых обычных ингредиентов. Почему бы не попробовать сделать аппетитный пирог с рыбой и рисом?
Ингредиенты:
Для заливки:
Способ приготовления:
В одной миске взбейте два яйца с солью и горчицей, затем добавьте нарезанную зелень петрушки и укропа. После этого объедините эти компоненты с соусом и равномерно залейте пирог.
При температуре 180°C ваше блюдо будет готово через полчаса.
Такой пирог с рыбной начинкой и рисом может стать полноценным обедом, для которого не потребуется отдельно готовить гарнир.
Пиро́г— праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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