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Рецепт пирога с рисом и рыбой – идеальное блюдо для всей семьи

1:54
Еда

Выходные дни — прекрасная возможность для кулинарных приключений с использованием самых обычных ингредиентов. Почему бы не попробовать сделать аппетитный пирог с рыбой и рисом?

пирог с рыбой
Фото: freepik
пирог с рыбой

Ингредиенты: 

  •  400 г любой рыбы
  • стакан риса
  • луковица
  • одно куриное яйцо
  • растительное масло
  • перец и соль

Для заливки:

  • 200 мл молока
  • 100 г сливочного сыра, сливочное масло, немного муки, чайная ложка горчицы, зелень, три куриных яйца, паприка

Способ приготовления: 

  1. Отварите рис до готовности, в это время лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
  2. Затем смешайте лук с рисом и дайте смеси остыть. Вмешайте в массу яйцо и тщательно перемешайте. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и равномерно уложите рисово-луковую смесь, формируя дно и бортики.
  3. Теперь приступим к начинке: нарежьте рыбу на произвольные кусочки, обваляйте их в муке и обжарьте до румяной корочки.
  4. После этого выложите обжаренную рыбу в подготовленную рисовую основу.
  5. Для заливки растопите сливочное масло, затем добавьте муку и молоко, тщательно перемешивайте венчиком.
  6. Прогрейте на слабом огне в течение нескольких минут. После этого добавьте плавленый сыр и дождитесь полного его растворения.

  7. В одной миске взбейте два яйца с солью и горчицей, затем добавьте нарезанную зелень петрушки и укропа. После этого объедините эти компоненты с соусом и равномерно залейте пирог.

  8. При температуре 180°C ваше блюдо будет готово через полчаса.

Такой пирог с рыбной начинкой и рисом может стать полноценным обедом, для которого не потребуется отдельно готовить гарнир.

Уточнения

Пиро́г праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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