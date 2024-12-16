Рецепт пирога с рисом и рыбой – идеальное блюдо для всей семьи

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Выходные дни — прекрасная возможность для кулинарных приключений с использованием самых обычных ингредиентов. Почему бы не попробовать сделать аппетитный пирог с рыбой и рисом?

Фото: freepik пирог с рыбой

Ингредиенты:

400 г любой рыбы

стакан риса

луковица

одно куриное яйцо

растительное масло

перец и соль

Для заливки:

200 мл молока

100 г сливочного сыра, сливочное масло, немного муки, чайная ложка горчицы, зелень, три куриных яйца, паприка

Способ приготовления:

Отварите рис до готовности, в это время лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Затем смешайте лук с рисом и дайте смеси остыть. Вмешайте в массу яйцо и тщательно перемешайте. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и равномерно уложите рисово-луковую смесь, формируя дно и бортики. Теперь приступим к начинке: нарежьте рыбу на произвольные кусочки, обваляйте их в муке и обжарьте до румяной корочки. После этого выложите обжаренную рыбу в подготовленную рисовую основу. Для заливки растопите сливочное масло, затем добавьте муку и молоко, тщательно перемешивайте венчиком. Прогрейте на слабом огне в течение нескольких минут. После этого добавьте плавленый сыр и дождитесь полного его растворения. В одной миске взбейте два яйца с солью и горчицей, затем добавьте нарезанную зелень петрушки и укропа. После этого объедините эти компоненты с соусом и равномерно залейте пирог. При температуре 180°C ваше блюдо будет готово через полчаса.

Такой пирог с рыбной начинкой и рисом может стать полноценным обедом, для которого не потребуется отдельно готовить гарнир.

Уточнения

Пиро́г— праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

