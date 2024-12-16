Торт Наполеон и пирожки с мясом по рецепту ростовского краеведа

Краевед Георгий Багдыков поделился воспоминаниями о том, что готовили в Ростове и Нахичевани на Новый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт Наполеон

Особенно ему запомнился фирменный "Наполеон", который готовила его мама Галина Николаевна, пишет rostovgazeta.ru.

Ингредиенты для слоёного теста: 5 ст. муки, 500 г сливочного масла, 1 ч. л. соли, 1 ст. воды, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса.

Ингредиенты для заварного крема: 0,9-0,95 л молока, 5 желтков, 1,5-2 ст. сахара, 80-100 г муки, ваниль, 180 г размягченного сливочного масла.

Процесс приготовления:

Просейте муку в миску. Натрите на тёрке холодное сливочное масло. Присыпьте его мукой, чтобы оно не слипалось и получилась однородная масса. Сделайте посередине углубление и влейте воду, предварительно добавив в неё погашенную уксусом соду. Замешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30-60 минут. Хорошо разотрите желтки с сахаром. Добавьте муку и ваниль, затем снова всё хорошо разотрите. Доведите молоко до кипения. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте его в массу и верните на огонь. Доведите до кипения, но не кипятите. Дайте остыть. Достаньте тесто из холодильника, поделите его на 4 части. Раскатайте каждую в пласт. Вырежьте из них круги диаметром 35-40 см. Из обрезков сформируйте пятый корж для обсыпки торта. Выпекайте до золотистого цвета. В уже остывший крем добавьте размягчённое сливочное масло и тщательно перемешайте. Промажьте каждый корж кремом. Последний корж измельчите в крошку и обсыпьте торт со всех сторон. Обязательно дайте торту пропитаться.

Из этого же теста готовились и пирожки с мясом.

Возьмите любой фарш, добавьте побольше лука, зелени, соль и перец по вкусу.

Готовое тесто раскатайте в не очень тонкий пласт.

Нарежьте на квадратики со сторонами по 10 см.

Выкладывайте начинку от центра чуть ближе к углу. Накройте свободной стороной пласта, то есть заверните по диагонали.

Края защипайте.

Выложите на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.

Смажьте желтком.

Выпекайте до золотистого цвета от 30 до 50 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

