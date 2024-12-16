Торт Наполеон и пирожки с мясом по рецепту ростовского краеведа
Краевед Георгий Багдыков поделился воспоминаниями о том, что готовили в Ростове и Нахичевани на Новый год.
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт Наполеон
Особенно ему запомнился фирменный "Наполеон", который готовила его мама Галина Николаевна, пишет rostovgazeta.ru.
Ингредиенты для слоёного теста: 5 ст. муки, 500 г сливочного масла, 1 ч. л. соли, 1 ст. воды, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса.
Ингредиенты для заварного крема: 0,9-0,95 л молока, 5 желтков, 1,5-2 ст. сахара, 80-100 г муки, ваниль, 180 г размягченного сливочного масла.
Процесс приготовления:
- Просейте муку в миску.
- Натрите на тёрке холодное сливочное масло. Присыпьте его мукой, чтобы оно не слипалось и получилась однородная масса.
- Сделайте посередине углубление и влейте воду, предварительно добавив в неё погашенную уксусом соду.
- Замешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30-60 минут.
- Хорошо разотрите желтки с сахаром.
- Добавьте муку и ваниль, затем снова всё хорошо разотрите.
- Доведите молоко до кипения.
- Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте его в массу и верните на огонь. Доведите до кипения, но не кипятите.
- Дайте остыть.
- Достаньте тесто из холодильника, поделите его на 4 части.
- Раскатайте каждую в пласт. Вырежьте из них круги диаметром 35-40 см.
- Из обрезков сформируйте пятый корж для обсыпки торта.
- Выпекайте до золотистого цвета.
- В уже остывший крем добавьте размягчённое сливочное масло и тщательно перемешайте.
- Промажьте каждый корж кремом.
- Последний корж измельчите в крошку и обсыпьте торт со всех сторон.
- Обязательно дайте торту пропитаться.
Из этого же теста готовились и пирожки с мясом.
- Возьмите любой фарш, добавьте побольше лука, зелени, соль и перец по вкусу.
- Готовое тесто раскатайте в не очень тонкий пласт.
- Нарежьте на квадратики со сторонами по 10 см.
- Выкладывайте начинку от центра чуть ближе к углу. Накройте свободной стороной пласта, то есть заверните по диагонали.
- Края защипайте.
- Выложите на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.
- Смажьте желтком.
- Выпекайте до золотистого цвета от 30 до 50 минут.
Приятного аппетита!
Уточнения
Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру