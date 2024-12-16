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Торт Наполеон и пирожки с мясом по рецепту ростовского краеведа

Еда

Краевед Георгий Багдыков поделился воспоминаниями о том, что готовили в Ростове и Нахичевани на Новый год.

Торт Наполеон
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт Наполеон

Особенно ему запомнился фирменный "Наполеон", который готовила его мама Галина Николаевна, пишет rostovgazeta.ru.

Ингредиенты для слоёного теста: 5 ст. муки, 500 г сливочного масла, 1 ч. л. соли, 1 ст. воды, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса.

Ингредиенты для заварного крема: 0,9-0,95 л молока, 5 желтков, 1,5-2 ст. сахара, 80-100 г муки, ваниль, 180 г размягченного сливочного масла.

Процесс приготовления:

  1. Просейте муку в миску.
  2. Натрите на тёрке холодное сливочное масло. Присыпьте его мукой, чтобы оно не слипалось и получилась однородная масса.
  3. Сделайте посередине углубление и влейте воду, предварительно добавив в неё погашенную уксусом соду.
  4. Замешайте тесто и отправьте его в холодильник на 30-60 минут.
  5. Хорошо разотрите желтки с сахаром.
  6. Добавьте муку и ваниль, затем снова всё хорошо разотрите.
  7. Доведите молоко до кипения.
  8. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте его в массу и верните на огонь. Доведите до кипения, но не кипятите.
  9. Дайте остыть.
  10. Достаньте тесто из холодильника, поделите его на 4 части.
  11. Раскатайте каждую в пласт. Вырежьте из них круги диаметром 35-40 см.
  12. Из обрезков сформируйте пятый корж для обсыпки торта.
  13. Выпекайте до золотистого цвета.
  14. В уже остывший крем добавьте размягчённое сливочное масло и тщательно перемешайте.
  15. Промажьте каждый корж кремом.
  16. Последний корж измельчите в крошку и обсыпьте торт со всех сторон.
  17. Обязательно дайте торту пропитаться.

Из этого же теста готовились и пирожки с мясом.

  • Возьмите любой фарш, добавьте побольше лука, зелени, соль и перец по вкусу.
  • Готовое тесто раскатайте в не очень тонкий пласт.
  • Нарежьте на квадратики со сторонами по 10 см.
  • Выкладывайте начинку от центра чуть ближе к углу. Накройте свободной стороной пласта, то есть заверните по диагонали.
  • Края защипайте.
  • Выложите на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.
  • Смажьте желтком.
  • Выпекайте до золотистого цвета от 30 до 50 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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