Рецепт универсального блюда из картофеля и маринованного лука

Картофель и лук можно найти практически в любом доме. Эти привычные овощи предоставляют множество возможностей для приготовления простых, но при этом невероятно вкусных блюд. Они идеально подходят для создания гарниров, а добавив еще несколько ингредиентов, вы получите насыщенный салат. Вот один из простых рецептов, который стоит попробовать.
Способ приготовления:
Карто́фель— вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.
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