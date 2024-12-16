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Рецепт универсального блюда из картофеля и маринованного лука

1:11
Еда

Картофель и лук можно найти практически в любом доме. Эти привычные овощи предоставляют множество возможностей для приготовления простых, но при этом невероятно вкусных блюд. Они идеально подходят для создания гарниров, а добавив еще несколько ингредиентов, вы получите насыщенный салат. Вот один из простых рецептов, который стоит попробовать.

картофель с луком
Фото: freepik
картофель с луком

Способ приготовления: 

  1. Картофель следует очистить от кожуры и отварить, а лук — замариновать. Для этого нарежьте лук кольцами и поместите его в чистую миску с холодной кипяченой водой, добавив четыре столовые ложки уксуса, одну столовую ложку сахара и чайную ложку соли.
  2. Оставьте на 20 минут — лук станет ароматным и вкусным.
  3. Кулинары советуют подавать лук прямо на картофеле.
  4. Альтернативный вариант — нарезать картофель кубиками и смешать его с солёными огурцами и маринованными грибами, например, опятами.
  5. Этот интересный салат отлично подойдет даже для праздничного стола. Заправлять лучше растительным маслом или сметаной.

Уточнения

Карто́фель вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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