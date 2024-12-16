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Рецепт воздушных пирожков с яблоками

1:06
Еда

Вкусные ленивые пирожки с яблоками.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Ингредиенты: 1 яблоко, 1 яйцо, 350 г муки, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. растительного масла, 200 г сметаны 20%, 50 мл молока, ванилин, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы,

Приготовление:

  • В чаше взбейте яйцо с сахаром, добавьте щепотку соли и ванилин по вкусу.
  • Влейте 200 г сметаны и 50 мл молока, тщательно перемешайте венчиком.
  • Добавьте нарезанное мелкими кубиками яблоко.
  • Просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.
  • Смажьте руки растительным маслом.
  • Сформируйте из теста колбаски.
  • Обжарьте их на сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
  • После приготовления каждый пирожок обваляйте в смеси из сахара и корицы.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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