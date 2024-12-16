Рецепт воздушных пирожков с яблоками

Вкусные ленивые пирожки с яблоками.
Ингредиенты: 1 яблоко, 1 яйцо, 350 г муки, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. растительного масла, 200 г сметаны 20%, 50 мл молока, ванилин, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы,
Приготовление:
Приятного аппетита!
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».
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