Рецепт воздушных пирожков с яблоками

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусные ленивые пирожки с яблоками.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Ингредиенты: 1 яблоко, 1 яйцо, 350 г муки, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 3 ст. л. растительного масла, 200 г сметаны 20%, 50 мл молока, ванилин, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы,

Приготовление:

В чаше взбейте яйцо с сахаром, добавьте щепотку соли и ванилин по вкусу.

Влейте 200 г сметаны и 50 мл молока, тщательно перемешайте венчиком.

Добавьте нарезанное мелкими кубиками яблоко.

Просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.

Смажьте руки растительным маслом.

Сформируйте из теста колбаски.

Обжарьте их на сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

После приготовления каждый пирожок обваляйте в смеси из сахара и корицы.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».

