Каждая хозяйка знает, как сложно справляться с жирной посудой, особенно если обычные моющие средства не дают нужного эффекта. Однако есть простой и доступный метод, который поможет справиться даже с застарелым жиром.
Для этого способа не понадобятся специальные чистящие средства.
Всё, что нужно:
Замачивание:
Налейте тёплую воду в таз или большую миску.
Загрузите в воду грязную посуду. Добавьте два чайных пакетика.
Ожидание:
Оставьте посуду замачиваться на 15 минут. За это время чайные компоненты разрыхлят жирные отложения.
Очистка:
После замачивания слейте воду и ополосните посуду под проточной водой.
Жир исчезнет, а кухонная утварь станет чистой без лишних усилий.
Чай содержит дубильные вещества, которые расщепляют жиры и помогают легко удалить даже застарелые загрязнения. Этот метод прост, безопасен и доступен каждому, ведь чайные пакетики найдутся в любом доме.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.