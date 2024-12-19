Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скважина до мантии Земли: на что пойдёт Китай ради науки?
Астронавты застряли на орбите из-за проблем с техникой США
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
В США сотрудники Amazon угрожают забастовкой в праздничный сезон
Меры безопасности в новогодние праздники
Почему собака может быть агрессивной к детям? Названы главные причины
Простые в уходе растения, которые украсят ваш интерьер
Клей для обоев: советы, которые сэкономят ваши нервы
Опасности детского шампанского: ложные надежды для юного поколения

Секрет чистой посуды: как обычный чай удаляет застарелый жир за минуты

1:18
Еда

Как легко отмыть жирную посуду: проверенный способ

Каждая хозяйка знает, как сложно справляться с жирной посудой, особенно если обычные моющие средства не дают нужного эффекта. Однако есть простой и доступный метод, который поможет справиться даже с застарелым жиром.

грязная посуда
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грязная посуда

Необходимые ингредиенты

Для этого способа не понадобятся специальные чистящие средства.

Всё, что нужно:

  • тёплая вода,
  • два чайных пакетика (подойдут как новые, так и использованные).

Пошаговая инструкция

Замачивание:

Налейте тёплую воду в таз или большую миску.
Загрузите в воду грязную посуду. Добавьте два чайных пакетика.

Ожидание:

Оставьте посуду замачиваться на 15 минут. За это время чайные компоненты разрыхлят жирные отложения.

Очистка:

После замачивания слейте воду и ополосните посуду под проточной водой.
Жир исчезнет, а кухонная утварь станет чистой без лишних усилий.

Почему это работает

Чай содержит дубильные вещества, которые расщепляют жиры и помогают легко удалить даже застарелые загрязнения. Этот метод прост, безопасен и доступен каждому, ведь чайные пакетики найдутся в любом доме.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова
Российский шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова Аудио 
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Последние материалы
5 шагов к мечте: как накопить деньги без стресса и ограничений?
Красивый пресс в 50 лет? Легко! Упражнения для мужчин, которые избавят от живота
Удивительный рецепт жареной картошки: вкусно и полезно
Шестилетняя дочка Леры Кудрявцевой получила свою первую главную роль на сцене
ИИ рассудит бой века межу боксёрами Фьюри и Усиком
Как прожить на 10 лет дольше: эти продукты способны продлить молодость
Секрет чистой посуды: как обычный чай удаляет застарелый жир за минуты
Одна фраза с утра сделает день успешным! Что нужно произнести, рассказал психиатр
Как улучшить урожай лука с помощью простых рецептов
Эти странные, смешные и нелепые... разводы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.