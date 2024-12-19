Всё, что нужно знать об арахисе: польза, опасности и секрет насыщения

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Арахис: идеальный перекус для тех, кто всегда в движении

Даже у приверженцев правильного питания не всегда получается вовремя поесть. В таких случаях важно иметь под рукой полезный продукт, который не только утолит голод, но и принесёт пользу организму. Нутрициолог Алена Денисова рассказала, почему арахис — лучший выбор для перекуса.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ арахис

Почему арахис считается полезным

Арахис богат жирами, клетчаткой, белком и витаминами. В его составе также присутствуют магний, фосфор, медь, марганец и биотин, которые необходимы организму для поддержания здоровья.

Регулярное употребление арахиса в умеренных количествах помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает нормальный уровень сахара в крови и способствует устранению чувства усталости у пожилых людей.

Арахис и чувство сытости

Этот орех помогает вырабатывать гормон, который отвечает за ощущение насыщения. Поэтому арахис и арахисовое масло могут быть полезным дополнением к рациону, если употреблять их правильно и не злоупотреблять.

Кому стоит избегать арахиса

Несмотря на многочисленные преимущества, арахис категорически противопоказан людям с аллергией. Даже небольшое его количество может привести к серьёзным последствиям. Людям с избыточным весом также следует ограничить его употребление из-за высокой калорийности.

Уточнения

Ара́хис культу́рный — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae), важная сельскохозяйственная культура, возделываемая в промышленных масштабах ради съедобных семян.





