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Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут

1:34
Еда

Куриное филе: популярный выбор для правильного питания

Куриное филе — частый гость на столе тех, кто хочет сбросить вес или поддерживать спортивную форму. Этот продукт ценят за высокое содержание белка и минимальное количество жира. Однако многие жалуются на то, что варёная грудка получается сухой и невкусной. Как же приготовить её так, чтобы она была нежной и сочной?

курица
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
курица

Секрет идеальной варки куриного филе

Эксперты раскрыли простой, но эффективный способ варки куриного филе, который делает его мягким и сочным. Пересушить мясо по этой технике практически невозможно.

Для начала нужно приготовить бульон. В воду добавляют нарезанные овощи, такие как морковь, сельдерей и чеснок. По желанию можно добавить зелень. После закипания бульона его следует оставить на слабом огне ещё на 5 минут.

Далее в бульон кладут куриную грудку, предварительно нарезанную небольшими кусочками. Как только смесь закипит, огонь держат ещё 2-3 минуты, а затем выключают.

Главный шаг: доведение до готовности

После выключения плиты куриная грудка должна остаться в горячем бульоне под крышкой на 30 минут. За это время мясо медленно доходит до готовности, не теряя сочности. Результат — нежное и мягкое филе, которое идеально подойдёт как для диетических блюд, так и для добавления в салаты или супы.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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