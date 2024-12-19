Куриное филе — частый гость на столе тех, кто хочет сбросить вес или поддерживать спортивную форму. Этот продукт ценят за высокое содержание белка и минимальное количество жира. Однако многие жалуются на то, что варёная грудка получается сухой и невкусной. Как же приготовить её так, чтобы она была нежной и сочной?
Эксперты раскрыли простой, но эффективный способ варки куриного филе, который делает его мягким и сочным. Пересушить мясо по этой технике практически невозможно.
Для начала нужно приготовить бульон. В воду добавляют нарезанные овощи, такие как морковь, сельдерей и чеснок. По желанию можно добавить зелень. После закипания бульона его следует оставить на слабом огне ещё на 5 минут.
Далее в бульон кладут куриную грудку, предварительно нарезанную небольшими кусочками. Как только смесь закипит, огонь держат ещё 2-3 минуты, а затем выключают.
После выключения плиты куриная грудка должна остаться в горячем бульоне под крышкой на 30 минут. За это время мясо медленно доходит до готовности, не теряя сочности. Результат — нежное и мягкое филе, которое идеально подойдёт как для диетических блюд, так и для добавления в салаты или супы.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.