Запечённые или жареные чипсы: разбираем мифы и факты

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Запечённые чипсы: действительно ли они полезнее

Чипсы остаются одной из самых популярных закусок, и всё больше людей ищут их "здоровую" альтернативу. Запечённые чипсы кажутся лучшим выбором по сравнению с традиционными жареными, но на самом ли деле они так полезны? Диетологи разбираются в деталях.

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Разница между жареными и запечёнными чипсами

Для жареных чипсов используют тонко нарезанный свежий картофель, который обжаривают в масле. Запечённые чипсы, в свою очередь, изготавливаются из картофельного крахмала. Производители утверждают, что запечённые чипсы содержат на 65% меньше жира.

Однако данные Министерства сельского хозяйства США (USDA) показывают, что разница между этими продуктами не так существенна. В 28-граммовой порции жареных чипсов — 149 ккал, 10 г жира и 1 г насыщенных жиров. В запечённых чипсах — 131 ккал, 5 г жира и 0,7 г насыщенных жиров.

Хотя запечённые чипсы действительно содержат меньше жира, в них в два раза больше углеводов, а количество соли остаётся одинаково высоким. Одна пачка чипсов любого типа может покрыть дневную норму натрия для взрослого человека.

Питательные вещества: жареные против запечённых

Жареные чипсы содержат небольшое количество полезных веществ: 12% от дневной нормы калия и 24% витамина С. В запечённых вариантах эти компоненты отсутствуют. Таким образом, польза запечённых чипсов из-за меньшего содержания жира нивелируется другими недостатками.

Как сделать чипсы действительно полезными

Вместо того чтобы выбирать между жареными и запечёнными чипсами, эксперты рекомендуют готовить снеки дома. Используйте картофель или другие овощи, такие как цветная капуста, батат, свёкла или томаты.

Запекайте их в духовке или аэрогриле, добавляя минимальное количество масла и соли. Вместо этого используйте ароматные травы и специи, чтобы сделать закуску не только вкусной, но и полезной.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). Также к чипсам иногда подают дип — густой соус, в который окунают чипсы.



