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Лайфхак, который вернёт столовым приборам сияние без химии

1:01
Еда

Со временем столовые приборы теряют блеск и становятся мутными, но не стоит торопиться их менять. Вернуть ложкам, вилкам и ножам первоначальный вид можно с помощью простого и доступного средства — минеральной воды.

столовые приборы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
столовые приборы

Потускневшие приборы часто оказываются неудобными для использования, особенно если речь идёт о праздничной сервировке. Однако эксперты предлагают лайфхак, который всего за пару часов возвращает блеск и чистоту столовым приборам.

Для этого достаточно поместить ложки, вилки и ножи в глубокую ёмкость, залить их минеральной водой и оставить на 2-3 часа. После этого приборы нужно аккуратно протереть полотенцем, чтобы убрать разводы. Результат заметен сразу: даже самые потускневшие приборы вновь начинают сиять, как новые.

Этот простой метод уже завоевал доверие многих хозяек, ведь он экономит время и деньги, а результат не разочаровывает.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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