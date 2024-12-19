Пять кухонных предметов, которые чаще всего остаются грязными

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Генеральная уборка — процесс не из лёгких, особенно когда речь идёт о кухне, где скапливается множество мелочей, которые сложно отмыть идеально. Даже самые опытные хозяйки могут упустить важные детали.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

На первом месте среди предметов, которые часто остаются без должного внимания, находятся чайники, кофеварки, вафельницы и тостеры. Эти устройства нужно чистить не только снаружи, но и изнутри. В чайнике, например, часто образуется накипь, в тостере скапливаются крошки, а нагар в вафельнице может остаться даже при редком использовании.

Фильтры для воды — ещё один важный элемент. Даже если кувшин выглядит чистым, его стенки и дно нуждаются в регулярной обработке.

Банки для сыпучих продуктов тоже не стоит забывать. Их необходимо мыть каждый раз перед тем, как засыпать новую партию круп или специй, чтобы предотвратить загрязнение.

Особое внимание стоит уделить разделочным доскам. Даже при регулярной мойке на их поверхности могут оставаться микроскопические остатки продуктов, которые накапливаются в трещинах дерева. Чтобы избежать этого, доски следует периодически дезинфицировать.

Эти простые, но важные шаги помогут сохранить чистоту на кухне и предотвратить накопление загрязнений, которые сложно убрать.

Уточнения

Фильтр для воды — устройство для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, хлора и его производных, нефтепродуктов, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.

