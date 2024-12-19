Вся правда о клюквенном соке: почему магазинный вариант может быть бесполезным

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюквенный сок часто называют "чудо-напитком" для женского здоровья, однако далеко не все популярные утверждения о его пользе соответствуют действительности. Например, нет доказательств, что он помогает при мышечных спазмах, периодических болях или влияет на уровень гормонов, таких как простагландин.

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ клюква

Хотя клюквенный сок содержит магний, известный своим эффектом смягчения предменструального синдрома, его количество слишком мало, чтобы ощутимо помочь. Тем не менее, напиток имеет другие важные преимущества, которые делают его полезным дополнением к рациону.

Клюквенный сок поддерживает здоровье мочевыделительной системы. Его уникальные компоненты предотвращают "прилипание" бактерий к стенкам мочевыводящих путей, тем самым снижая риск инфекций. Кроме того, клюква богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет.

Важно помнить: свежевыжатый сок или ягоды целиком принесут больше пользы, чем магазинные версии, содержащие большое количество сахара, который может свести к нулю лечебный эффект клюквы.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



