Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять кухонных предметов, которые чаще всего остаются грязными
Доллар обошёл евро в SWIFT
Исследование: сколько россиян отказались от покупки квартиры в 2024 году
Названы самые дорогие направления России для отдыха в декабре
Силовые тренировки для женщин: как стать сильнее, стройнее и моложе — даже если вы новичок
Как обеспечить щенку здоровый рост и социализацию
Белые или коричневые: как цвет яиц влияет на их пользу
В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом
Секреты футуристического сада: топ растений для современного стиля

Вся правда о клюквенном соке: почему магазинный вариант может быть бесполезным

1:12
Еда

Клюквенный сок часто называют "чудо-напитком" для женского здоровья, однако далеко не все популярные утверждения о его пользе соответствуют действительности. Например, нет доказательств, что он помогает при мышечных спазмах, периодических болях или влияет на уровень гормонов, таких как простагландин.

клюква
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
клюква

Хотя клюквенный сок содержит магний, известный своим эффектом смягчения предменструального синдрома, его количество слишком мало, чтобы ощутимо помочь. Тем не менее, напиток имеет другие важные преимущества, которые делают его полезным дополнением к рациону.

Клюквенный сок поддерживает здоровье мочевыделительной системы. Его уникальные компоненты предотвращают "прилипание" бактерий к стенкам мочевыводящих путей, тем самым снижая риск инфекций. Кроме того, клюква богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет.

Важно помнить: свежевыжатый сок или ягоды целиком принесут больше пользы, чем магазинные версии, содержащие большое количество сахара, который может свести к нулю лечебный эффект клюквы.

Уточнения

Иммуните́т  человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой Аудио 
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова
Российский шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Последние материалы
Правильная прогулка с собакой и секреты качественного времяпрепровождения
Эти устройства спасут ваш автомобиль от замерзания в морозы
Эта спортивная закуска восстановит ваш гормональный баланс за секунду
Чтобы вырастить чеснок размером с кулак, его нужно подкормить именно этими веществами
Как сосудосуживающие капли превращаются в зависимость
Новогодние тренды для женщин plus size: комфорт и стиль
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Вся правда о клюквенном соке: почему магазинный вариант может быть бесполезным
Николай Чудотворец: новогодний святой, несущий всем добро
Святитель Николай — олицетворение мудрости, света и добра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.