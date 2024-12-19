Белые или коричневые: как цвет яиц влияет на их пользу

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца бывают самых разных цветов: белые, коричневые, кремовые, а иногда даже розовые или зелёные. Но есть ли разница между ними? Многие считают, что коричневые яйца полезнее белых, однако эксперты опровергают этот миф.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

Как объясняют специалисты, цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы. Питательный состав яйца, включая количество белка, витаминов и минералов, одинаков для всех цветов. Разницы во вкусе, текстуре или кулинарных свойствах тоже нет. Это подтверждают исследования и мнения диетологов.

Однако есть факторы, которые действительно влияют на пользу яиц. Например, рацион кур: если в корм добавляют семена льна, омега-3 жирные кислоты или витамин D, питательная ценность яиц заметно повышается. Кроме того, яйца от кур свободного выгула могут быть более качественными за счёт лучшего содержания в их рационе и условий жизни.

Таким образом, при выборе яиц стоит обращать внимание не на цвет, а на условия их производства и состав корма.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.



