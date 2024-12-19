Белые или коричневые: как цвет яиц влияет на их пользу

Яйца бывают самых разных цветов: белые, коричневые, кремовые, а иногда даже розовые или зелёные. Но есть ли разница между ними? Многие считают, что коричневые яйца полезнее белых, однако эксперты опровергают этот миф.
Как объясняют специалисты, цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы. Питательный состав яйца, включая количество белка, витаминов и минералов, одинаков для всех цветов. Разницы во вкусе, текстуре или кулинарных свойствах тоже нет. Это подтверждают исследования и мнения диетологов.
Однако есть факторы, которые действительно влияют на пользу яиц. Например, рацион кур: если в корм добавляют семена льна, омега-3 жирные кислоты или витамин D, питательная ценность яиц заметно повышается. Кроме того, яйца от кур свободного выгула могут быть более качественными за счёт лучшего содержания в их рационе и условий жизни.
Таким образом, при выборе яиц стоит обращать внимание не на цвет, а на условия их производства и состав корма.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.