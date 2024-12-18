Кофейный смузи — альтернатива утренней чашке кофе без вреда для здоровья

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Чашка кофе по утрам — привычка многих, особенно в условиях плотного графика. Однако кофе на голодный желудок — далеко не лучший старт дня. Чтобы решить эту проблему, был предложен удобный и быстрый вариант завтрака — кофейный смузи.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофейный смузи

Для его приготовления понадобится один недозрелый банан, горсть чернослива, семена чиа или льна, немного орехов, молоко и кофе. По желанию можно добавить протеиновый порошок или лёд, чтобы скорректировать консистенцию. Все ингредиенты нужно просто смешать в блендере.

Такой смузи не заменит полноценный завтрак, но станет гораздо лучшей альтернативой простой чашке кофе. Это сэкономит время и поддержит организм до обеда.

Однако важно помнить, что злоупотреблять смузи не стоит. В некоторых ситуациях такие напитки могут негативно сказаться на здоровье, поэтому перед включением их в рацион лучше проконсультироваться с врачом и придерживаться разумных норм.

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.





