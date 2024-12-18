Как витамин С может навредить вашему организму: неожиданные последствия

Витамин С давно считается одним из лучших помощников в борьбе с простудой. Однако важно помнить, что даже в этом случае нужно соблюдать меру, иначе можно навредить организму.
Большое количество витамина С содержится в цитрусовых, чёрной смородине, квашеной капусте и шиповнике. Многие также используют аптечные порошки с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты, особенно при первых признаках простуды. Но увлекаться чрезмерным употреблением этого витамина опасно.
Чрезмерные дозы аскорбинки могут стать причиной серьёзных проблем с почками, в частности, образования камней. Это делает лечение таких осложнений более сложным и длительным.
Таким образом, важно не только восполнять недостаток витамина С, но и избегать его передозировки, чтобы поддерживать здоровье и предотвратить развитие осложнений.
Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды.
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