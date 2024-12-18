Секрет полезной яичницы: как готовить, чтобы сохранить витамины

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница — популярный выбор для завтрака, но мнение о том, стоит ли есть яйца утром, вызывает споры. Главное, как утверждают специалисты, — это способ приготовления и правильное сочетание продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Goyette, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яичница с помидорами

Одним из лучших вариантов является яичница с луком и помидорами. Такое блюдо не только вкусное, но и невероятно полезное для здоровья и поддержания молодости. Лук и помидоры богаты селеном, который прекрасно усваивается в сочетании с витамином Е. Последний содержится в яйцах и растительном масле, что делает этот завтрак настоящей кладезью полезных веществ.

Важно готовить яичницу правильно: продукты следует употреблять одновременно, а сковороду необходимо снимать с плиты вовремя. При длительной термической обработке ценные вещества разрушаются, что снижает пользу блюда.

Таким образом, сочетание яиц с овощами помогает сохранить витамины и микроэлементы, необходимые организму, и становится отличным вариантом полезного и сбалансированного завтрака.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



