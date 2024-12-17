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Не выбрасывайте картофельную кожуру после чистки — из неё получатся полезные солёные чипсы

3:04
Еда

Не спешите избавляться от картофельной кожуры! Она не только содержит ценные питательные вещества, но и может стать основой для великолепных чипсов.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

С помощью этого простого рецепта вы сможете приготовить домашние хрустящие чипсы, перед которыми невозможно устоять. И это займет всего несколько минут!

Полезная соленая закуска

Было бы обидно не использовать картофельные шкурки в полной мере. Вы, вероятно, уже знаете, что именно под кожурой содержится наибольшее количество питательных веществ и витаминов. Она является отличным источником клетчатки, которая не только способствует пищеварению, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки и диабета.

В кожуре также содержится значительное количество калия, который поддерживает правильный обмен веществ, а также железо, играющее важную роль в работе эритроцитов. Кроме того, шкурки богаты витамином В3, полезными антиоксидантами, фитоферментами и фитонутриентами.

Однако, при использовании картофельных шкурок следует помнить, что блюда из них следует готовить до того, как картофель начнет прорастать. Ведь не зря говорят, что картошку с кожурой едят до Рождества.

Когда картофель начинает прорастать, его шкурки становятся непригодными для употребления в пищу. Поэтому не используйте для чипсов пророщенный картофель. Также рекомендуется жарить их на хорошем масле, например, рапсовом.

Домашние чипсы из картофельных шкурок

Процесс приготовления чипсов из картофельных шкурок похож на классический рецепт. Вам понадобятся:

  • шкурки от 1 кг картофеля,
  • растительное или оливковое масло,
  • соль и, по желанию, другие специи, такие как паприка, тмин или чили.

Приготовление

  1. Перед чисткой картофеля всегда тщательно мойте его щеткой. Затем очистите шкурки с помощью скребка, не используя нож, чтобы не сделать их слишком толстыми. Погрузите их в миску с водой и льдом примерно на час, после чего слейте воду и просушите полотенцем.
  2. Чипсы на сковороде. Если вы предпочитаете готовить чипсы на сковороде, обжарьте их в горячем масле до хрустящей корочки и золотистого цвета. Затем достаньте их с помощью щелевого половника, слейте лишнее масло и положите на бумажное полотенце на некоторое время. Наконец, посолите их, и ваши домашние чипсы готовы!
  3. Чипсы в духовке. Также можно приготовить чипсы из картофельных шкурок в духовке. Для этого сбрызните их маслом в миске, посолите или посыпьте выбранными специями, а затем равномерно разложите на противне, застеленном бумагой для выпечки. Поместите противень в духовку и запекайте 8-10 минут, пока чипсы не подрумянятся и не станут хрустящими.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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