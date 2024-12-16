Яблочный пирог в кружке: быстрый и вкусный десерт буквально за несколько минут

Ищете рецепт сладкого десерта, который легко приготовить и который согреет вас в холодное время года? Попробуйте яблочный пирог в кружке! Этот хрустящий десерт идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку, но мечтает побаловать себя чем-то вкусным.
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шарлотка
Этот десерт имеет множество преимуществ:
Быстрое приготовление: пирог будет готов всего за несколько минут.
Простота ингредиентов: все необходимые продукты обычно есть под рукой.
Польза для здоровья: овсянка и фрукты богаты клетчаткой и витаминами.
Удобство: пирог рассчитан на одного человека, но его можно приготовить и на несколько порций, используя больше чашек.
Согревающий эффект: в холодное время года теплый яблочный пирог поможет освежиться и согреться.
Ингредиенты:
1 большое яблоко
2 ст. ложки овсяных хлопьев
1 ч. ложка пшеничной муки
1 ст. ложка топленого сливочного масла
1 ч. ложка коричневого сахара
¼ ч. ложки корицы
Шарик ванильного мороженого или взбитые сливки для украшения
Приготовление:
Подготовка яблок: вымойте и очистите яблоко, нарежьте его небольшими кусочками и положите в кружку, пригодную для использования в микроволновой печи.
Приготовление крошки: в небольшой миске смешайте овсяные хлопья, пшеничную муку, коричневый сахар и корицу. Добавьте сливочное масло и вилкой перемешайте до образования крошки. Равномерно распределите крошку по яблокам в кружке.
Выпечка: поставьте кружку в микроволновую печь на 2-3 минуты на высокой мощности. Яблоки должны стать мягкими, а мякиш — золотистым и хрустящим.
Подача: дайте пирогу немного остыть, затем добавьте шарик ванильного мороженого или взбитые сливки. Ваш вкусный десерт готов!
Советы:
Выбор яблок: сладкие яблоки сделают пирог более сладким, а кислые придадут ему освежающий вкус.
Альтернативные фрукты: вместо яблок можно использовать груши или сливы.
Специи: помимо корицы, можно добавить мускатный орех, кардамон или бадьян.
Хрустящая текстура: для большей хрусткости добавьте измельченные орехи или миндаль.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.