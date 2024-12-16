Яблочный пирог в кружке: быстрый и вкусный десерт буквально за несколько минут

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете рецепт сладкого десерта, который легко приготовить и который согреет вас в холодное время года? Попробуйте яблочный пирог в кружке! Этот хрустящий десерт идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку, но мечтает побаловать себя чем-то вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шарлотка

Этот десерт имеет множество преимуществ:

Быстрое приготовление: пирог будет готов всего за несколько минут.

Простота ингредиентов: все необходимые продукты обычно есть под рукой.

Польза для здоровья: овсянка и фрукты богаты клетчаткой и витаминами.

Удобство: пирог рассчитан на одного человека, но его можно приготовить и на несколько порций, используя больше чашек.

Согревающий эффект: в холодное время года теплый яблочный пирог поможет освежиться и согреться.

Ингредиенты:

1 большое яблоко

2 ст. ложки овсяных хлопьев

1 ч. ложка пшеничной муки

1 ст. ложка топленого сливочного масла

1 ч. ложка коричневого сахара

¼ ч. ложки корицы

Шарик ванильного мороженого или взбитые сливки для украшения

Приготовление:

Подготовка яблок: вымойте и очистите яблоко, нарежьте его небольшими кусочками и положите в кружку, пригодную для использования в микроволновой печи. Приготовление крошки: в небольшой миске смешайте овсяные хлопья, пшеничную муку, коричневый сахар и корицу. Добавьте сливочное масло и вилкой перемешайте до образования крошки. Равномерно распределите крошку по яблокам в кружке. Выпечка: поставьте кружку в микроволновую печь на 2-3 минуты на высокой мощности. Яблоки должны стать мягкими, а мякиш — золотистым и хрустящим. Подача: дайте пирогу немного остыть, затем добавьте шарик ванильного мороженого или взбитые сливки. Ваш вкусный десерт готов!

Советы:

Выбор яблок: сладкие яблоки сделают пирог более сладким, а кислые придадут ему освежающий вкус.

Альтернативные фрукты: вместо яблок можно использовать груши или сливы.

Специи: помимо корицы, можно добавить мускатный орех, кардамон или бадьян.

Хрустящая текстура: для большей хрусткости добавьте измельченные орехи или миндаль.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

