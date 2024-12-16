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Яблочный пирог в кружке: быстрый и вкусный десерт буквально за несколько минут

2:29
Еда

Ищете рецепт сладкого десерта, который легко приготовить и который согреет вас в холодное время года? Попробуйте яблочный пирог в кружке! Этот хрустящий десерт идеально подходит для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку, но мечтает побаловать себя чем-то вкусным.

Шарлотка
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шарлотка

Этот десерт имеет множество преимуществ:

  • Быстрое приготовление: пирог будет готов всего за несколько минут.
  • Простота ингредиентов: все необходимые продукты обычно есть под рукой.
  • Польза для здоровья: овсянка и фрукты богаты клетчаткой и витаминами.
  • Удобство: пирог рассчитан на одного человека, но его можно приготовить и на несколько порций, используя больше чашек.
  • Согревающий эффект: в холодное время года теплый яблочный пирог поможет освежиться и согреться.

Ингредиенты:

  • 1 большое яблоко
  • 2 ст. ложки овсяных хлопьев
  • 1 ч. ложка пшеничной муки
  • 1 ст. ложка топленого сливочного масла
  • 1 ч. ложка коричневого сахара
  • &frac14 ч. ложки корицы
  • Шарик ванильного мороженого или взбитые сливки для украшения

Приготовление:

  1. Подготовка яблок: вымойте и очистите яблоко, нарежьте его небольшими кусочками и положите в кружку, пригодную для использования в микроволновой печи.
  2. Приготовление крошки: в небольшой миске смешайте овсяные хлопья, пшеничную муку, коричневый сахар и корицу. Добавьте сливочное масло и вилкой перемешайте до образования крошки. Равномерно распределите крошку по яблокам в кружке.
  3. Выпечка: поставьте кружку в микроволновую печь на 2-3 минуты на высокой мощности. Яблоки должны стать мягкими, а мякиш — золотистым и хрустящим.
  4. Подача: дайте пирогу немного остыть, затем добавьте шарик ванильного мороженого или взбитые сливки. Ваш вкусный десерт готов!

Советы:

  • Выбор яблок: сладкие яблоки сделают пирог более сладким, а кислые придадут ему освежающий вкус.
  • Альтернативные фрукты: вместо яблок можно использовать груши или сливы.
  • Специи: помимо корицы, можно добавить мускатный орех, кардамон или бадьян.
  • Хрустящая текстура: для большей хрусткости добавьте измельченные орехи или миндаль.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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