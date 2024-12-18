Заправка для здоровья: простой рецепт, который должен быть на вашем столе

Заправка для салатов может быть не только вкусной, но и полезной. Теледоктор Александр Мясников поделился рецептом, который он называет "соусом долголетия". Этот простой состав помогает укрепить иммунитет, что особенно важно в осенне-зимний период, когда активны вирусы.
Как отметил доктор, в его семье этот рецепт используют на протяжении многих лет, и результат действительно впечатляет. Соус легко готовится и требует минимум ингредиентов.
Мясников подчеркнул, что этот соус универсален: его можно подавать к блюдам из цыплёнка, использовать как самостоятельную заправку для салатов с огурцами, помидорами и красным крымским луком, или просто есть с удовольствием.
"Получается изумительный продукт, который приносит пользу всему организму", — добавил теледоктор.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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