Заправка для здоровья: простой рецепт, который должен быть на вашем столе

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Заправка для салатов может быть не только вкусной, но и полезной. Теледоктор Александр Мясников поделился рецептом, который он называет "соусом долголетия". Этот простой состав помогает укрепить иммунитет, что особенно важно в осенне-зимний период, когда активны вирусы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Как отметил доктор, в его семье этот рецепт используют на протяжении многих лет, и результат действительно впечатляет. Соус легко готовится и требует минимум ингредиентов.

Как приготовить "соус долголетия"

Очистите свежий огурец от кожуры и нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. Чеснок измельчите с помощью пресса, а зелень мелко порубите.

Все ингредиенты перемешайте и залейте кисломолочным продуктом мацони. Ещё раз перемешайте, и заправка готова.

Мясников подчеркнул, что этот соус универсален: его можно подавать к блюдам из цыплёнка, использовать как самостоятельную заправку для салатов с огурцами, помидорами и красным крымским луком, или просто есть с удовольствием.

"Получается изумительный продукт, который приносит пользу всему организму", — добавил теледоктор.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



