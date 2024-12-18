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Цвет решает всё: какой болгарский перец полезнее

1:14
Еда

Болгарский перец — неотъемлемая часть многих мясных блюд, которая делает их вкуснее, сочнее и ароматнее. Однако этот овощ полезен не только в кулинарии, но и для здоровья глаз. При этом его свойства зависят от цвета. Именно поэтому на прилавках мы обычно выбираем перцы ярких оттенков.

Болгарские перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарские перцы

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, что болгарский перец способен улучшать зрение благодаря высокому содержанию витамина С. Недостаток этого витамина, по её словам, повышает риск развития катаракты.

Елена Малышева отметила, что количество витамина С в перце зависит от его цвета. Так, в 100 граммах желтого перца содержится три суточные нормы витамина С, в красном — две, а в зелёном — всего одна. Этот витамин играет ключевую роль в поддержании здоровья сетчатки, поскольку влияет на выработку коллагена и эластина, необходимых для эластичности сосудов.

"Состояние сосудов напрямую связано с качеством зрения. Болгарский перец, богатый витамином С, помогает поддерживать их здоровье", — подчеркнула доктор.

Уточнения

Катара́кта — патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты. Помутнение хрусталика обусловлено денатурацией белка, входящего в его состав.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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