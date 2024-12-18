Сало без вреда для здоровья: сколько можно есть каждый день

Свиное сало — полезный продукт, который подходит практически всем, но важно знать меру, чтобы не навредить здоровью. Теледоктор Александр Мясников в своей программе "Доктор Мясников" рассказал, сколько сала можно употреблять ежедневно и почему его стоит включить в рацион.
Врач признался, что сам обожает сало и рекомендует его своим пациентам. Несмотря на стереотипы о высокой калорийности и вреде для сердца, исследования подтверждают обратное: сало богато полезными жирами, кислотами, микроэлементами и витаминами.
"Многие считают, что сало повышает холестерин, но это миф. Оно состоит почти из чистых триглицеридов — важных компонентов холестеринового обмена", — пояснил доктор.
По его словам, безопасная и полезная суточная норма — 30 граммов. Мясников добавил, что сам предпочитает есть сало с хлебом и чесноком.
Таким образом, сало — это не только вкусный продукт, но и полезная часть рациона, если соблюдать умеренность.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.