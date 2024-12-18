Сало без вреда для здоровья: сколько можно есть каждый день

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиное сало — полезный продукт, который подходит практически всем, но важно знать меру, чтобы не навредить здоровью. Теледоктор Александр Мясников в своей программе "Доктор Мясников" рассказал, сколько сала можно употреблять ежедневно и почему его стоит включить в рацион.

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Врач признался, что сам обожает сало и рекомендует его своим пациентам. Несмотря на стереотипы о высокой калорийности и вреде для сердца, исследования подтверждают обратное: сало богато полезными жирами, кислотами, микроэлементами и витаминами.

"Многие считают, что сало повышает холестерин, но это миф. Оно состоит почти из чистых триглицеридов — важных компонентов холестеринового обмена", — пояснил доктор.

По его словам, безопасная и полезная суточная норма — 30 граммов. Мясников добавил, что сам предпочитает есть сало с хлебом и чесноком.

Таким образом, сало — это не только вкусный продукт, но и полезная часть рациона, если соблюдать умеренность.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.

