Вся правда о фольге: чем опасно хранение пищи в металле

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Алюминиевая фольга — полезный инструмент на кухне, но её использование подходит исключительно для приготовления блюд, а не для хранения. Эксперты предупреждают, что хранение продуктов в фольге может быть опасным.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Доктор Закари Картрайт рассказал, что еда, завернутая в фольгу, находится под угрозой заражения опасными бактериями. Основная причина — фольга не обеспечивает полной герметичности. Даже если завернуть продукты в несколько слоев, воздух всё равно будет проникать внутрь, создавая благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Кроме того, такая упаковка плохо защищает пищу от высыхания.

"Алюминиевая фольга не герметична, так как она не обладает адгезивными свойствами и не плотно прилегает к поверхности", — объяснил доктор Картрайт.

Это делает пищу уязвимой для попадания бактерий, включая стафилококк, ботулин и листерию.

Ещё одна проблема связана с взаимодействием фольги с кислыми и солёными продуктами. Алюминий может вступать в химическую реакцию с пищей, из-за чего в неё попадают частицы металла. Хотя это практически безопасно для здоровья, продукты теряют свой вкус.

Если использование фольги неизбежно, хранить в ней еду можно не более двух дней, причём только после полного остывания продуктов. Лучше всего оборачивать пищу сначала в плёнку, а уже затем в фольгу. Однако идеальным решением остаются герметичные контейнеры из стекла или безопасного пластика.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.



