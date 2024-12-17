Секрет сочной курицы: простой способ, который покоряет интернет

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка часто считается слишком сухой и жесткой, но пользователи социальных сетей нашли способ навсегда решить эту проблему. Один из популярных трюков в TikTok, которым поделился пользователь под ником ketorecipes, превращает курицу в нежное и сочное блюдо с помощью простого секретного ингредиента.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Куриная грудка

Секрет мягкости куриной грудки

Главное в приготовлении — правильный маринад. Можно использовать любимые специи, добавить сметану, йогурт, соевый соус или лимонный сок. Но ключевым компонентом становится пищевая сода. Именно она помогает смягчить волокна мяса, делая курицу нежной и сочной, даже после термической обработки.

Способ приготовления

Куриная грудка готовится следующим образом:

Замаринованное мясо жарят на среднем огне под крышкой.

Сначала 3 минуты с одной стороны, затем переворачивают и готовят ещё 7 минут с другой. После этого курицу снимают с огня и оставляют под крышкой "отдохнуть" для завершения процесса приготовления.

Однако, как отмечает автор, этот трюк работает при любом способе готовки: курицу с добавлением соды можно запекать в духовке, готовить на гриле или в аэрогриле — результат неизменно радует.

Теперь сухая куриная грудка останется в прошлом — попробуйте добавить соду и убедитесь в этом сами!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



