Секрет сочной курицы: простой способ, который покоряет интернет

Куриная грудка часто считается слишком сухой и жесткой, но пользователи социальных сетей нашли способ навсегда решить эту проблему. Один из популярных трюков в TikTok, которым поделился пользователь под ником ketorecipes, превращает курицу в нежное и сочное блюдо с помощью простого секретного ингредиента.
Главное в приготовлении — правильный маринад. Можно использовать любимые специи, добавить сметану, йогурт, соевый соус или лимонный сок. Но ключевым компонентом становится пищевая сода. Именно она помогает смягчить волокна мяса, делая курицу нежной и сочной, даже после термической обработки.
Куриная грудка готовится следующим образом:
Однако, как отмечает автор, этот трюк работает при любом способе готовки: курицу с добавлением соды можно запекать в духовке, готовить на гриле или в аэрогриле — результат неизменно радует.
Теперь сухая куриная грудка останется в прошлом — попробуйте добавить соду и убедитесь в этом сами!
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