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Секрет сочной курицы: простой способ, который покоряет интернет

1:28
Еда

Куриная грудка часто считается слишком сухой и жесткой, но пользователи социальных сетей нашли способ навсегда решить эту проблему. Один из популярных трюков в TikTok, которым поделился пользователь под ником ketorecipes, превращает курицу в нежное и сочное блюдо с помощью простого секретного ингредиента.

Куриная грудка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Куриная грудка

Секрет мягкости куриной грудки

Главное в приготовлении — правильный маринад. Можно использовать любимые специи, добавить сметану, йогурт, соевый соус или лимонный сок. Но ключевым компонентом становится пищевая сода. Именно она помогает смягчить волокна мяса, делая курицу нежной и сочной, даже после термической обработки.

Способ приготовления

Куриная грудка готовится следующим образом:

  1. Замаринованное мясо жарят на среднем огне под крышкой.
    Сначала 3 минуты с одной стороны, затем переворачивают и готовят ещё 7 минут с другой.
  2. После этого курицу снимают с огня и оставляют под крышкой "отдохнуть" для завершения процесса приготовления.

Однако, как отмечает автор, этот трюк работает при любом способе готовки: курицу с добавлением соды можно запекать в духовке, готовить на гриле или в аэрогриле — результат неизменно радует.

Теперь сухая куриная грудка останется в прошлом — попробуйте добавить соду и убедитесь в этом сами!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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