Этот рецепт засолки горбуши покоряет интернет: узнайте, как приготовить идеальное филе

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Горбуша — популярная и доступная рыба из семейства лососевых. Она удобна в обработке: вес одной тушки редко превышает 4 кг, а её небольшие размеры идеально подходят для домашних заготовок. Особенно вкусной горбуша получается в засолке, а приготовить её дома проще простого. Делимся рецептом нежного филе, которое будет буквально таять во рту.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Что нужно для засолки:

Горбуша (1,5 кг)

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 5 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец горошком — 5 шт.

Растительное масло — 50 мл

Этапы приготовления:

Подготовка рыбы

Промойте горбушу под холодной водой, отрежьте голову, снимите кожу, оставив брюшко нераскрытым. Осторожно срежьте филе с костей, избегая контакта с внутренностями. Нарежьте рыбу на кусочки среднего размера.

Засолка

В отдельной миске смешайте соль и сахар. Обваляйте каждый кусочек рыбы в этой смеси. На дно чистой банки выложите лавровый лист и перец горошком, а сверху поместите подготовленные кусочки филе. Установите сверху груз (например, бутылку с водой) и оставьте на 5 часов.

Маринование

По истечении времени залейте рыбу в банке растительным маслом так, чтобы оно полностью покрывало кусочки. Перемешивать не нужно. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 36 часов.

Результат порадует: нежное, ароматное и идеально просоленное филе горбуши готово к употреблению. Этот рецепт не только простой, но и экономичный, а результат превосходит все ожидания.

Уточнения

Горбу́ша — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).



