Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компанию из ОАЭ уличили в отмывании денег для КНДР
К берегам Анапы вынесло мазут — купальный сезон в ближайшие два года будет невозможен
Наследники, осужденные и арендаторы-призраки! Названы главные риски при покупке жилья
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Меняем антифриз легко и правильно
Какие блюда категорически нельзя сочетать с шампанским
Как подарить кошке радость в обычной квартире
Секреты домашнего педикюра для мягких и ухоженных ног
Секрет сочной курицы: простой способ, который покоряет интернет

Этот рецепт засолки горбуши покоряет интернет: узнайте, как приготовить идеальное филе

1:49
Еда

Горбуша — популярная и доступная рыба из семейства лососевых. Она удобна в обработке: вес одной тушки редко превышает 4 кг, а её небольшие размеры идеально подходят для домашних заготовок. Особенно вкусной горбуша получается в засолке, а приготовить её дома проще простого. Делимся рецептом нежного филе, которое будет буквально таять во рту.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Что нужно для засолки:

  • Горбуша (1,5 кг)
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 5 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец горошком — 5 шт.
  • Растительное масло — 50 мл

Этапы приготовления:

Подготовка рыбы

Промойте горбушу под холодной водой, отрежьте голову, снимите кожу, оставив брюшко нераскрытым. Осторожно срежьте филе с костей, избегая контакта с внутренностями. Нарежьте рыбу на кусочки среднего размера.

Засолка

В отдельной миске смешайте соль и сахар. Обваляйте каждый кусочек рыбы в этой смеси. На дно чистой банки выложите лавровый лист и перец горошком, а сверху поместите подготовленные кусочки филе. Установите сверху груз (например, бутылку с водой) и оставьте на 5 часов.

Маринование

По истечении времени залейте рыбу в банке растительным маслом так, чтобы оно полностью покрывало кусочки. Перемешивать не нужно. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 36 часов.

Результат порадует: нежное, ароматное и идеально просоленное филе горбуши готово к употреблению. Этот рецепт не только простой, но и экономичный, а результат превосходит все ожидания.

Уточнения

Горбу́ша  — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок
Новости спорта
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок Аудио 
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Шоу-бизнес
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Последние материалы
В бою Усик — Фьюри будет использоваться ИИ
Январь на даче: идеальные культуры для рассады
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
У водителей обнаружили способность противостоять болезни Альцгеймера
Уникальный источник витамина D, который должен быть в рационе каждой семьи
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Снегопады и лавины — в Абхазии Рицинский парк закрыт для посещения
Как избежать повреждений при вождении по неровным дорогам
Идеальный рецепт тыквенного сока с апельсином для зимы
Эти привычки приводят к деменции: как спасти мозг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.