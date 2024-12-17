Этот рецепт засолки горбуши покоряет интернет: узнайте, как приготовить идеальное филе

Горбуша — популярная и доступная рыба из семейства лососевых. Она удобна в обработке: вес одной тушки редко превышает 4 кг, а её небольшие размеры идеально подходят для домашних заготовок. Особенно вкусной горбуша получается в засолке, а приготовить её дома проще простого. Делимся рецептом нежного филе, которое будет буквально таять во рту.
Подготовка рыбы
Промойте горбушу под холодной водой, отрежьте голову, снимите кожу, оставив брюшко нераскрытым. Осторожно срежьте филе с костей, избегая контакта с внутренностями. Нарежьте рыбу на кусочки среднего размера.
Засолка
В отдельной миске смешайте соль и сахар. Обваляйте каждый кусочек рыбы в этой смеси. На дно чистой банки выложите лавровый лист и перец горошком, а сверху поместите подготовленные кусочки филе. Установите сверху груз (например, бутылку с водой) и оставьте на 5 часов.
Маринование
По истечении времени залейте рыбу в банке растительным маслом так, чтобы оно полностью покрывало кусочки. Перемешивать не нужно. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 36 часов.
Результат порадует: нежное, ароматное и идеально просоленное филе горбуши готово к употреблению. Этот рецепт не только простой, но и экономичный, а результат превосходит все ожидания.
Горбу́ша — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей (Oncorhynchus).
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