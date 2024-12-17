Уникальный источник витамина D, который должен быть в рационе каждой семьи

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Дефицит витамина D может привести к серьёзным заболеваниям, и врачи настоятельно рекомендуют регулярно контролировать его уровень в организме. Телеведущая и врач Елена Малышева в программе "Жить здорово!" рассказала о продукте, который естественным образом помогает восполнить нехватку этого важного витамина.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain печень трески

Эксперт посоветовала обратить внимание на печень трески, назвав её настоящим кладезем витамина D. Всего 100 граммов этого продукта содержат количество витамина, которое в пять раз превышает суточную норму.

Регулярное употребление печени трески не только восполнит дефицит витамина D, но и поможет укрепить нервную систему, улучшить работу кишечника и поддержать нормальную выработку тестостерона. Более того, витамин D играет ключевую роль в формировании крепкого иммунитета, защищая организм от множества болезней.

Уточнения

Пе́чень трески́ — продукт питания, используемый в кухне России и некоторых стран бывшего СССР. Представляет собой печень атлантической трески, которая, как правило, продаётся в консервированном виде в форме приправленных перцем и лавровым листом кусков печени в собственном жиру.

