Идеальный рецепт тыквенного сока с апельсином для зимы

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — удивительный овощ, который сочетается с огромным количеством блюд и приносит организму массу пользы. Её легко выращивать, она доступна по цене, а разнообразие рецептов поражает: от супов до десертов. Одним из наиболее полезных вариантов её использования является тыквенно-апельсиновый сок, который можно приготовить и закатать на зиму. Делимся пошаговым рецептом.

Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Напиток

Что понадобится:

1,5 кг мякоти тыквы

7-8 граммов лимонной кислоты

5-6 апельсинов

140-160 граммов сахара

1-1,5 литра воды

Этапы приготовления:

Подготовка тыквы.

Выберите спелую тыкву, хорошо промойте её, разрежьте пополам и удалите кожуру. Ложкой выньте волокнистую сердцевину с семечками. Нарежьте мякоть небольшими кусочками, чтобы получилось ровно 1,5 кг. Варка тыквы.

Поместите нарезанную тыкву в кастрюлю, залейте водой так, чтобы кусочки полностью покрылись. Доведите до кипения на среднем огне и варите около 40 минут, пока тыква не станет мягкой. После этого измельчите её в пюре прямо в кастрюле с помощью блендера. Подготовка апельсинов.

Хорошо промойте апельсины, разрежьте их пополам и выжмите сок. Соединение ингредиентов.

В тыквенное пюре добавьте апельсиновый сок, сахар и лимонную кислоту. Перемешайте, доведите смесь до кипения. Если консистенция кажется слишком густой, добавьте немного воды. Финальный этап.

Варите смесь 5-6 минут, затем разлейте готовый сок в заранее стерилизованные банки и герметично закройте крышками. Тыквенно-апельсиновый сок готов к зимнему хранению!

Этот напиток не только сохранит пользу тыквы и апельсинов, но и подарит яркий вкус в холодные дни.

Уточнения

Апельси́н — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



