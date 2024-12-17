Идеальный рецепт тыквенного сока с апельсином для зимы

Тыква — удивительный овощ, который сочетается с огромным количеством блюд и приносит организму массу пользы. Её легко выращивать, она доступна по цене, а разнообразие рецептов поражает: от супов до десертов. Одним из наиболее полезных вариантов её использования является тыквенно-апельсиновый сок, который можно приготовить и закатать на зиму. Делимся пошаговым рецептом.
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Напиток
Что понадобится:
1,5 кг мякоти тыквы
7-8 граммов лимонной кислоты
5-6 апельсинов
140-160 граммов сахара
1-1,5 литра воды
Этапы приготовления:
Подготовка тыквы. Выберите спелую тыкву, хорошо промойте её, разрежьте пополам и удалите кожуру. Ложкой выньте волокнистую сердцевину с семечками. Нарежьте мякоть небольшими кусочками, чтобы получилось ровно 1,5 кг.
Варка тыквы. Поместите нарезанную тыкву в кастрюлю, залейте водой так, чтобы кусочки полностью покрылись. Доведите до кипения на среднем огне и варите около 40 минут, пока тыква не станет мягкой. После этого измельчите её в пюре прямо в кастрюле с помощью блендера.
Подготовка апельсинов. Хорошо промойте апельсины, разрежьте их пополам и выжмите сок.
Соединение ингредиентов. В тыквенное пюре добавьте апельсиновый сок, сахар и лимонную кислоту. Перемешайте, доведите смесь до кипения. Если консистенция кажется слишком густой, добавьте немного воды.
Финальный этап. Варите смесь 5-6 минут, затем разлейте готовый сок в заранее стерилизованные банки и герметично закройте крышками. Тыквенно-апельсиновый сок готов к зимнему хранению!
Этот напиток не только сохранит пользу тыквы и апельсинов, но и подарит яркий вкус в холодные дни.
Уточнения
Апельси́н — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.