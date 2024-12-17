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Идеальный рецепт тыквенного сока с апельсином для зимы

2:05
Еда

Тыква — удивительный овощ, который сочетается с огромным количеством блюд и приносит организму массу пользы. Её легко выращивать, она доступна по цене, а разнообразие рецептов поражает: от супов до десертов. Одним из наиболее полезных вариантов её использования является тыквенно-апельсиновый сок, который можно приготовить и закатать на зиму. Делимся пошаговым рецептом.

Напиток
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Напиток

Что понадобится:

  • 1,5 кг мякоти тыквы
  • 7-8 граммов лимонной кислоты
  • 5-6 апельсинов
  • 140-160 граммов сахара
  • 1-1,5 литра воды

Этапы приготовления:

  1. Подготовка тыквы.
    Выберите спелую тыкву, хорошо промойте её, разрежьте пополам и удалите кожуру. Ложкой выньте волокнистую сердцевину с семечками. Нарежьте мякоть небольшими кусочками, чтобы получилось ровно 1,5 кг.
  2. Варка тыквы.
    Поместите нарезанную тыкву в кастрюлю, залейте водой так, чтобы кусочки полностью покрылись. Доведите до кипения на среднем огне и варите около 40 минут, пока тыква не станет мягкой. После этого измельчите её в пюре прямо в кастрюле с помощью блендера.
  3. Подготовка апельсинов.
    Хорошо промойте апельсины, разрежьте их пополам и выжмите сок.
  4. Соединение ингредиентов.
    В тыквенное пюре добавьте апельсиновый сок, сахар и лимонную кислоту. Перемешайте, доведите смесь до кипения. Если консистенция кажется слишком густой, добавьте немного воды.
  5. Финальный этап.
    Варите смесь 5-6 минут, затем разлейте готовый сок в заранее стерилизованные банки и герметично закройте крышками. Тыквенно-апельсиновый сок готов к зимнему хранению!

Этот напиток не только сохранит пользу тыквы и апельсинов, но и подарит яркий вкус в холодные дни.

Уточнения

Апельси́н  — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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