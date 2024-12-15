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Без дыма и мангала: рецепт домашнего шашлыка в духовке

2:15
Еда

Шашлык на новогоднем столе — это не только вкусное, но и эффектное блюдо, способное удивить гостей. Необязательно выезжать за город или иметь мангал: приготовить сочное и ароматное мясо можно прямо в духовке! Те, кто уже пробовал этот рецепт, уверяют, что разницы с традиционным шашлыком почти не заметно.

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Секрет успеха — правильный маринад и использование рукава для запекания, который сохраняет сочность и нежность мяса.

Ингредиенты:

  • Свинина — 1 кг
  • Лук — 3-4 крупные луковицы
  • Уксус — 3-4 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка мяса

  1. Нарежьте свинину крупными кусками, подходящими для шашлыка.
  2. Накройте их пищевой пленкой и немного отбейте, чтобы мясо стало мягче.
  3. Снимите пленку, посолите, поперчите, добавьте специи и слегка отбейте еще раз.
  4. Переложите мясо в миску, добавьте немного нарезанного лука и оставьте мариноваться на 2 часа.

Маринованный лук

  1. Луковицы нарежьте полукольцами и положите в отдельную миску.
  2. Залейте кипятком, добавьте уксус, сахар, соль и лимонный сок.
  3. Перемешайте и оставьте мариноваться за час до начала готовки.

Запекание

  1. Разогрейте духовку до максимальной температуры.
  2. Противень застелите бумагой для запекания.
  3. Отрежьте рукав для запекания длиной чуть больше противня и завяжите с одной стороны.
  4. Выложите на дно рукава маринованный лук, равномерно распределяя его.
  5. Сверху аккуратно положите куски мяса, не перемешивая их с луком.
  6. Завяжите второй конец рукава и сделайте в нем несколько небольших проколов.
  7. Поместите рукав на противень и запекайте 1–1,5 часа. Мясо должно быть слегка поджаренным.

Шашлык в духовке получается нежным, сочным и с ярким "шашлычным вкусом". Гости наверняка спросят, где вы нашли мангал, живя в квартире. Приятного аппетита!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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