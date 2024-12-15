Без дыма и мангала: рецепт домашнего шашлыка в духовке

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык на новогоднем столе — это не только вкусное, но и эффектное блюдо, способное удивить гостей. Необязательно выезжать за город или иметь мангал: приготовить сочное и ароматное мясо можно прямо в духовке! Те, кто уже пробовал этот рецепт, уверяют, что разницы с традиционным шашлыком почти не заметно.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Секрет успеха — правильный маринад и использование рукава для запекания, который сохраняет сочность и нежность мяса.

Ингредиенты:

Свинина — 1 кг

Лук — 3-4 крупные луковицы

Уксус — 3-4 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Лимонный сок — по вкусу

Соль, перец, специи — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка мяса

Нарежьте свинину крупными кусками, подходящими для шашлыка. Накройте их пищевой пленкой и немного отбейте, чтобы мясо стало мягче. Снимите пленку, посолите, поперчите, добавьте специи и слегка отбейте еще раз. Переложите мясо в миску, добавьте немного нарезанного лука и оставьте мариноваться на 2 часа.

Маринованный лук

Луковицы нарежьте полукольцами и положите в отдельную миску. Залейте кипятком, добавьте уксус, сахар, соль и лимонный сок. Перемешайте и оставьте мариноваться за час до начала готовки.

Запекание

Разогрейте духовку до максимальной температуры. Противень застелите бумагой для запекания. Отрежьте рукав для запекания длиной чуть больше противня и завяжите с одной стороны. Выложите на дно рукава маринованный лук, равномерно распределяя его. Сверху аккуратно положите куски мяса, не перемешивая их с луком. Завяжите второй конец рукава и сделайте в нем несколько небольших проколов. Поместите рукав на противень и запекайте 1–1,5 часа. Мясо должно быть слегка поджаренным.

Шашлык в духовке получается нежным, сочным и с ярким "шашлычным вкусом". Гости наверняка спросят, где вы нашли мангал, живя в квартире. Приятного аппетита!