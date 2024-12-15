Без дыма и мангала: рецепт домашнего шашлыка в духовке

Шашлык на новогоднем столе — это не только вкусное, но и эффектное блюдо, способное удивить гостей. Необязательно выезжать за город или иметь мангал: приготовить сочное и ароматное мясо можно прямо в духовке! Те, кто уже пробовал этот рецепт, уверяют, что разницы с традиционным шашлыком почти не заметно.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык
Секрет успеха — правильный маринад и использование рукава для запекания, который сохраняет сочность и нежность мяса.
Ингредиенты:
Свинина — 1 кг
Лук — 3-4 крупные луковицы
Уксус — 3-4 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Лимонный сок — по вкусу
Соль, перец, специи — по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовка мяса
Нарежьте свинину крупными кусками, подходящими для шашлыка.
Накройте их пищевой пленкой и немного отбейте, чтобы мясо стало мягче.
Снимите пленку, посолите, поперчите, добавьте специи и слегка отбейте еще раз.
Переложите мясо в миску, добавьте немного нарезанного лука и оставьте мариноваться на 2 часа.
Маринованный лук
Луковицы нарежьте полукольцами и положите в отдельную миску.
Залейте кипятком, добавьте уксус, сахар, соль и лимонный сок.
Перемешайте и оставьте мариноваться за час до начала готовки.
Запекание
Разогрейте духовку до максимальной температуры.
Противень застелите бумагой для запекания.
Отрежьте рукав для запекания длиной чуть больше противня и завяжите с одной стороны.
Выложите на дно рукава маринованный лук, равномерно распределяя его.
Сверху аккуратно положите куски мяса, не перемешивая их с луком.
Завяжите второй конец рукава и сделайте в нем несколько небольших проколов.
Поместите рукав на противень и запекайте 1–1,5 часа. Мясо должно быть слегка поджаренным.
Шашлык в духовке получается нежным, сочным и с ярким "шашлычным вкусом". Гости наверняка спросят, где вы нашли мангал, живя в квартире. Приятного аппетита!