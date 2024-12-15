Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — это универсальный продукт, который отлично хранится и сохраняет свои полезные свойства. Если соблюдать условия хранения, она может даже дозреть, если была собрана раньше срока. Однако опытные хозяйки не дают тыкве залежаться, особенно если на носу праздники и нужно порадовать себя лёгкими и полезными блюдами.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тыква

Попробуйте приготовить нежные тыквенные кексы — отличный десерт, который понравится всей семье и не навредит фигуре.

Ингредиенты:

тыква — 400 г;

яйца — 2 шт.;

изюм — 100 г;

мука (рисовая) — 6 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сахар или мёд — по вкусу.

Приготовление:

Подготовка изюма и тыквы

Промойте изюм и залейте его тёплой водой. Пока изюм размягчается, очистите тыкву от кожицы и семян. Мякоть натрите на крупной тёрке, отожмите лишний сок и переложите в миску.

Промойте изюм и залейте его тёплой водой. Пока изюм размягчается, очистите тыкву от кожицы и семян. Мякоть натрите на крупной тёрке, отожмите лишний сок и переложите в миску. Смешивание ингредиентов

Добавьте к тыкве размоченный изюм. В отдельной ёмкости взбейте яйца с солью, затем переложите их в миску с тыквой.

Добавьте к тыкве размоченный изюм. В отдельной ёмкости взбейте яйца с солью, затем переложите их в миску с тыквой. Подготовка теста

Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в тыквенно-яичную смесь. Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно стало однородным.

Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в тыквенно-яичную смесь. Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно стало однородным. Выпекание

Смажьте формочки для кексов маслом, разложите в них тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока кексы не станут золотистыми и ароматными.



Эти тыквенные кексы — простое и полезное угощение, которое украсит ваш стол и подарит тёплую атмосферу осени. Приятного аппетита!