Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов

Тыква — это универсальный продукт, который отлично хранится и сохраняет свои полезные свойства. Если соблюдать условия хранения, она может даже дозреть, если была собрана раньше срока. Однако опытные хозяйки не дают тыкве залежаться, особенно если на носу праздники и нужно порадовать себя лёгкими и полезными блюдами.
Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тыква
Попробуйте приготовить нежные тыквенные кексы — отличный десерт, который понравится всей семье и не навредит фигуре.
Ингредиенты:
тыква — 400 г;
яйца — 2 шт.;
изюм — 100 г;
мука (рисовая) — 6 ст. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
соль — щепотка;
сахар или мёд — по вкусу.
Приготовление:
Подготовка изюма и тыквы Промойте изюм и залейте его тёплой водой. Пока изюм размягчается, очистите тыкву от кожицы и семян. Мякоть натрите на крупной тёрке, отожмите лишний сок и переложите в миску.
Смешивание ингредиентов Добавьте к тыкве размоченный изюм. В отдельной ёмкости взбейте яйца с солью, затем переложите их в миску с тыквой.
Подготовка теста Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в тыквенно-яичную смесь. Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно стало однородным.
Выпекание Смажьте формочки для кексов маслом, разложите в них тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока кексы не станут золотистыми и ароматными.
Эти тыквенные кексы — простое и полезное угощение, которое украсит ваш стол и подарит тёплую атмосферу осени. Приятного аппетита!