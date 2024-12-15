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Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов

1:46
Еда

Тыква — это универсальный продукт, который отлично хранится и сохраняет свои полезные свойства. Если соблюдать условия хранения, она может даже дозреть, если была собрана раньше срока. Однако опытные хозяйки не дают тыкве залежаться, особенно если на носу праздники и нужно порадовать себя лёгкими и полезными блюдами.

Тыква
Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тыква

Попробуйте приготовить нежные тыквенные кексы — отличный десерт, который понравится всей семье и не навредит фигуре.

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • изюм — 100 г;
  • мука (рисовая) — 6 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар или мёд — по вкусу.

Приготовление:

  • Подготовка изюма и тыквы
    Промойте изюм и залейте его тёплой водой. Пока изюм размягчается, очистите тыкву от кожицы и семян. Мякоть натрите на крупной тёрке, отожмите лишний сок и переложите в миску.
  • Смешивание ингредиентов
    Добавьте к тыкве размоченный изюм. В отдельной ёмкости взбейте яйца с солью, затем переложите их в миску с тыквой.
  • Подготовка теста
    Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в тыквенно-яичную смесь. Тщательно перемешайте тесто, чтобы оно стало однородным.
  • Выпекание
    Смажьте формочки для кексов маслом, разложите в них тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, пока кексы не станут золотистыми и ароматными.
     
    Эти тыквенные кексы — простое и полезное угощение, которое украсит ваш стол и подарит тёплую атмосферу осени. Приятного аппетита!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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