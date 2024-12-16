Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9 процента летом 2025 года
Лучшее время для отдыха в Южной Африке: от сафари до фестивалей
Тектонические плиты формируют вулканический ландшафт Италии
Колготки как модное заявление: что носить зимой 2025 года
Почему в тёплую зиму вирусы атакуют чаще
Как облегчить уборку снега на даче: чем обработать лопату от налипания
Скидка на оплату штрафов снижена до 25%: как это повлияет на автовладельцев
Белое солнце пустыни: как герой гражданской войны подсказал сюжет для легендарного фильма
Покровск уже у ног. Российская армия освободила посёлок Шевченко

Удивите гостей необычной закуской на Новый год! Горячие бутерброды с сыром и грушей

0:52
Еда

Если на Новый год хочется удивить близких и гостей вкусной и оригинальной закуской без больших затрат времени, попробуйте приготовить горячие бутерброды с сыром и грушей.

Груши
Фото: flickr.com by Procsilas Moscas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Груши

Ингредиенты

Для этого блюда на четыре-шесть порций понадобится багет, сыр бри (200 г), одна груша, бальзамический уксус и оливковое масло (по одной столовой ложке), мед (четыре столовых ложки) и грецкие орехи (50 г).

Приготовление

Нарежьте багет, тонко нарежьте грушу и сыр. Обжарьте и измельчите орехи. Ломтики багета выложите на противень, сбрызните оливковым маслом, положите сверху сыр и грушу. Запекайте десять минут. Готовую закуску полейте смесью из бальзамического уксуса, меда и орехов.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи
Еда и рецепты
Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи Аудио 
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Еда и рецепты
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Сводка с фронта: на СВО уничтожено более 6500 наёмников ВСУ, Зеленский очень боится за свою жизнь Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Последние материалы
Удивите гостей необычной закуской на Новый год! Горячие бутерброды с сыром и грушей
Колготки как модное заявление: что носить зимой 2025 года
Почему в тёплую зиму вирусы атакуют чаще
Как облегчить уборку снега на даче: чем обработать лопату от налипания
Скидка на оплату штрафов снижена до 25%: как это повлияет на автовладельцев
Белое солнце пустыни: как герой гражданской войны подсказал сюжет для легендарного фильма
Покровск уже у ног. Российская армия освободила посёлок Шевченко
Будущее покорения Луны: сможет ли спутник прокормить колонизаторов
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Доктор Мясников раскрыл удивительные преимущества бананов для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.