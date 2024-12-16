Удивите гостей необычной закуской на Новый год! Горячие бутерброды с сыром и грушей

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Если на Новый год хочется удивить близких и гостей вкусной и оригинальной закуской без больших затрат времени, попробуйте приготовить горячие бутерброды с сыром и грушей.

Фото: flickr.com by Procsilas Moscas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Груши

Ингредиенты

Для этого блюда на четыре-шесть порций понадобится багет, сыр бри (200 г), одна груша, бальзамический уксус и оливковое масло (по одной столовой ложке), мед (четыре столовых ложки) и грецкие орехи (50 г).

Приготовление

Нарежьте багет, тонко нарежьте грушу и сыр. Обжарьте и измельчите орехи. Ломтики багета выложите на противень, сбрызните оливковым маслом, положите сверху сыр и грушу. Запекайте десять минут. Готовую закуску полейте смесью из бальзамического уксуса, меда и орехов.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

