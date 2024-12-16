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Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг

1:08
Еда

Правильно приготовленные пельмени получаются настолько вкусными, что их невозможно оставить надолго в холодильнике, особенно в сравнении с магазинными вариантами.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Для идеальных домашних пельменей существуют свои секреты. Например, мясо лучше использовать свежее, охлаждённое, а самый вкусный фарш получится из смеси говядины и жирной свинины. Лука должно быть около 30% от общего веса фарша, также стоит добавить немного измельчённой петрушки, соли и чёрного перца. Эти ингредиенты сделают пельмени максимально аппетитными.

Не менее важны нюансы приготовления. Пельмени не должны занимать больше одной трети объёма кастрюли, иначе блюдо выйдет водянистым. Добавление ложки растительного масла предотвратит слипание пельменей. После того как вода закипит, следует уменьшить огонь, чтобы пельмени не разварились. Также необходимо посолить воду перед тем, как опускать пельмени, а затем дополнить их вкус соусами вроде майонеза, сметаны, кетчупа или горчицы.

 

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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